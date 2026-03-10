Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti
10.03.2026 22:11
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak kalp krizi geçirerek vefat etti. Taziye mesajları yağıyor.

TRABZONSPOR Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi bordo-mavili camiada ve Türk futbolunda derin üzüntüye neden olurken, Kaynak'ın 3 kardeşinin de geçmişte aynı rahatsızlıktan vefat ettiği öğrenildi. Vefat haberi sonrası kulüpten çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

Trabzon spor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde tesislerde yemek yediği sırada aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından derhal sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası spor camiasından peş peşe taziye mesajları yayımlanırken, Kaynak'ın 3 kardeşinin de daha önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği acı gerçeği ortaya çıktı.

AİLESİNDE BENZER KAYIPLAR YAŞANMIŞTI

Türk futbolunda 'Kaynak kardeşler' olarak bilinen ailenin önemli isimlerinden biri olan Orhan Kaynak'ın ailesinde de benzer kayıplar yaşanmıştı. Kardeşlerinden Kayhan Kaynak, İrfan Kaynak ve Reşit Kaynak'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor. Ailenin babasının da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Kaynak'ın kardeşlerinden Osman Kaynak ise 1990'lı yıllarda Fenerbahçe forması giymişti.

TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulübü de Orhan Kaynak'ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

BAŞKAN DOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Orhan Kaynak'ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Doğan, Kaynak'ın camia için çok kıymetli bir isim olduğunu dile getirdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzde hem futbolcu hem de antrenör olarak kıymetli hizmetlerde bulunan, bu armaya emek vermiş, aidiyetiyle, karakteriyle ve duruşuyla camiamızda müstesna bir yer edinmiş Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Orhan Kaynak; Trabzonspor'a yalnızca görev yaparak değil; yüreğini koyarak hizmet etmiş, camiamız için çok kıymetli bir isimdi. Sahada verdiği mücadeleyle, kenarda ortaya koyduğu emekle ve kulübümüze duyduğu samimi bağlılıkla hepimizin hafızasında silinmeyecek çok özel bir yer bırakmıştır. Böylesine değerli bir ismin aramızdan ayrılması, camiamız adına tarifsiz bir kayıptır. Ancak inanıyorum ki; Orhan Kaynak'ın adı, hatırası ve Trabzonspor'a bıraktığı iz, kulübümüzün hafızasında daima yaşamaya devam edecektir. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve büyük Trabzonspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da, "Çok üzüntülüyüz tabii, çok ani bir kayıp. Hiç kimse hazır değildi. Orhan Hoca'nın neşesi, keyfi başkaydı. Gerçekten birlikte mutlu ve huzurlu bir dönem yaşadık. Sadece Trabzon camiasının değil, Türk spor camiasının başı sağ olsun. Çok iyi bir karakterdi. Çok düzgün bir insandı. Mekanı cennet olsun" dedi.

SPOR CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Orhan Kaynak'ın vefat haberiyle ilgili bordo-mavili camianın yanı sıra, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve çok sayıda kulüpten taziye mesajı yayımlanırken, kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Kaynak'ın cenaze programına ilişkin bilgilerin ayrıca paylaşılacağı belirtildi.

