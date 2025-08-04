Ormana'da 50 Yaş Üzeri Kadınlar Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Ormana'da 50 Yaş Üzeri Kadınlar Futbol Turnuvası

Ormana\'da 50 Yaş Üzeri Kadınlar Futbol Turnuvası
04.08.2025 10:47
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Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Ormana'da, 50 yaş üzeri kadınlar futbol turnuvası düzenlendi.

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı, Torosların zirvesindeki tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivali geleneğiyle Dünya Turizm Örgütü tarafından '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilen Ormana köyünde 50 yaş üzeri kadınlar futbol müsabakasıyla spor farkındalığı oluşturmaya çalıştı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde bulunan ASKF İbradı Ormana Spor Köyü Tesisleri'nde düzenlenen ve Ormanalı kadınlardan oluşan iki takımlı müsabakada mavi takım, sarı takımı 6-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından özel olarak hazırlattırılan kupa verildi.

Ormanalı kadınların oluşturduğu futbol takımının maçını izleyen Antalyaspor Scout Şefi Mustafa Öğut, "Ormana spor köyüne geldiğimde bayan takımlarının futbol oynadığını gördükçe gerçekten çok gururlandım. Ben de geçmişte Antalyaspor bayan futbol takımı çalıştırmıştım ve bayan futbol takımını Türkiye şampiyonu yapmışlığım vardır. Sporun her türlüsü güzeldir. Şu gördüğüm anne ve anneannelerin futbol oynamaları o kadar sevindirici ki anlatamam. İnşallah yakın zamanda İbradı Bayan Futbol Takımı olarak onları yeşil sahalarda görürüz" dedi.

" İstanbul'da çocukluğumda mahalle aralarında futbol oynardım"

Sarı takım oyuncularından 50 yaşındaki İpek Gökçe, senelerce İstanbul'da çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve emekliliğinin tadını Ormanada geçirdiğini söyledi. Gökçe, "Emekliliğimi şu anda güzel köyüm olan Ormana'da geçiriyorum. Uzun yıllar futbol ve diğer aktivitelerde bulundum ama uzun zamandır da futbol oynamamıştım. Şu anda uzun yıllardan sonra yeniden sahaya çıkmanın heyecanını yaşadım. Gayet güzel. Biz bayanlar için güzel aktiviteler oluyor. Bütün bayanları spora teşvik edip spora davet ediyorum. Sporu kesinlikle bırakmayın. İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşadığımız süre içerisinde çocukluğumuzda çok futbol oynardık. Mahalle aralarında erkek kız karışık olarak birlikte futbol oynardık. Mahalle aralarında çok güzel çocukluk geçirmiştik. Şu an o günlere döndük. Biz herkesi spor yapmaya devam edeceğiz. Sporun yaşı yoktur. Spor her yaşta yapılır" diye konuştu.

"Uzun yıllar İstanbul'da kaldıktan sonra Ormana'ya dönüş yaptım"

Mavi takım sporcusu 55 yaşındaki Gülcan Gül, kendisinin Ormanalı olduğunu ve uzun yıllar İstanbul'da oturduktan sonra köyüne geri döndüğünü söyledi. Uzun yıllardan sonra Ormana'ya geri dönme kararını aldığını anlatan Gül, "Yıllarca İstanbul'da oturdum. Geçen yıl Ormana'daki evimizi yaparak ata toprağımıza göçtüm. Kendim seramik sanatı ile uğraşıyorum. İlk seramik atölyemi de Ormana'da açtım. Daha sonrada arkadaşlarım ile çeşitli etkinlikler yapmaya başladık. Futbolu da buna dahil ettik. Futbolun ne yaşı, ne de kadını erkeği varmış. Bunu sahalarda oynayarak göstermeye çalışıyoruz. Hepimiz genç kız değiliz. Anane olanımız var. Babaanne olanımız var. Torun torba sahibiyiz ama sahalar bizi çekiyor. Sporu bırakmayın lütfen çıkın gelin oynayın. Sporun yaşı yok" ifadelerini kullandı.

"11 yıl önce İstanbul'dan Ormana'ya dönüş yaptım"

Mavi takım oyuncularından 52 yaşındaki Sema Bilgen, "11 yıl öncesine kadar İstanbul'da yaşıyordum. Daha sonra İstanbul'un büyük yorgunluğundan kurtulup 11 yıl önce Ormana'ya yerleştim. Burada hayat olduğunu görüyorum. Doğa ile iç içesiniz. Bayan arkadaşlarımız ile sporlarımızı yapıyoruz. Bende bir anneyim. Ortaokulda futbol oynadım. Daha sonra karate hocalığı yaptım. Şimdide arkadaşlarımı hep birlikte bütünleyerek futbol derslerine başladık. Ormana gerçekten mükemmel bir yer. Burada atmosfer harika. Burada hasta olanlar ilaçlarını bıraktı. Herkesi spora bekliyorum" şeklinde konuştu.

Yöresel sanatçı Aydın Demiroğlu, dünyaca ünlü turizm köyü Ormana'da bir takım faaliyetlere katıldıklarını söyledi. Demiroğlu, "50 yaş üzeri bayanlarda futbol takımı kurduk. Eşim de takımın futbolcusu. Ormanamızı dünyaya tanıtmak adına bir çok faaliyetlerde bulunacağız" dedi.

Üç torun sahibi 63 yaşındaki Zekiye Bilgin, İstanbul'da yaşadıklarını ve kendisinin Ormanalı olduğunu söyledi. Genellikle Ormana'da yaşadığını anlatan Bilgin, "Çok güzel bir kadın grubumuz var. Ormana'da birçok etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de futbol. Futbolda bizim için özel. Ben bir ananeyim. 3 tane torunum var. Takım olarak çok güzel dostluğumuz var. Ormana'da hasta olan insan düzeliyor. Bizim genimizde doğup büyüdüğümüz yeri unutmamak vardır" sözlerini kaydetti.

"Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz"

Ormanalı kadın sporcular ise, "Bizim bu turnuvayı düzenlememizdeki en büyük amaç, kadın futbolunun gelişmesi, küçükken futbolculuğa fırsat bulamamış kadınları buluşturmak ve şehrin stresini sahalarda atmak. Biz, sporun birleştirici gücüne inanarak bu yola girdik. Dünyanın en iyi turizm köyü olan Ormana'da farklı yerlerde, bakış açılarında ve iş kollarında olan kadınlar, futbol sayesinde ortak alanda birleşip sosyalleşebiliyor. Bu da sporun en güzel yanını ortaya çıkarıyor. Turnuvalarımızı geliştirerek daha da sık hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Kültür, Turizm, İbradı, Futbol, Ormana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ormana'da 50 Yaş Üzeri Kadınlar Futbol Turnuvası - Son Dakika

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