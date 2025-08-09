Osimhen'e 75 milyon euro vermeyen Manchester United, Sesko için servet ödedi - Son Dakika
Osimhen'e 75 milyon euro vermeyen Manchester United, Sesko için servet ödedi

09.08.2025 15:36
Manchester United, Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini çok bularak oyuncu için Napoli'ye teklifte bulunmamıştı. İngiliz devi, yeni golcüsü Sesko için Leipzig'e 85 milyon euro ödedi. Manchester United'da Sesko için kasasından bonuslarla birlikte 97 milyon euro çıkacağı belirtildi.

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Almanya'nın Leipzig takımından Benjamin Sesko'yla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

SESKO İÇİN SERVET ÖDENDİ

Transfer döneminde Manchester United'ın sık sık Napoli forması giyen Victor Osimhen'i transfer etmek istediği ancak 75 milyon euroluk bonservisi nedeniyle transferi gerçekleştirmediği belirtilmişti. İngiliz devi, yeni golcüsü Sesko'ya 85 milyon euro bonservis ödedi. Bu rakamın bonuslarla birlikte 97 milyon euro'ya kadar çıkacağı belirtildi.

'BENİ ASIL HEYECANLANDIRAN GELECEĞİM'

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu "Manchester United'ın tarihi elbette çok özel, ancak beni asıl heyecanlandıran buradaki geleceğim. Projeyi konuştuğumuzda, bu takımın büyümeye devam etmesi ve yakında tekrar en büyük kupalar için mücadele etmesi için her şeyin yerli yerinde olduğu açıktı." şeklinde konuştu.

'BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Manchester'a geldiği andan itibaren kulübün yarattığı pozitif enerjiyi ve aile ortamını hissettiğini belirten Sesko "En üst seviyeme ulaşmak ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için kesinlikle mükemmel bir yer. Ruben'den (Amorim) birçok şey öğrenmeye ve takım arkadaşlarımla ilişkilerimi güçlendirerek hep birlikte başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

RAKAMLARI

Avusturya'nın Liefering, Salzburg takımları ve Almanya temsilcisi Leipzig'da forma giyen 22 yaşındaki santrfor, Leipzig'de 87 maçta 39 gol kaydetti. 41 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Sesko, 16 gole imza attı.

