Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle

Galatasaray’ın dünyaca ünlü Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarlarında kalmaya devam ediyor.

MANCHESTER UNITED'DAN OSIMHEN HAREKATI

Premier Lig devi Manchester United, Nijeryalı yıldız golcüyü kadrosuna katmak için yeniden kolları sıvadı. Team Talk'ta yer alan habere göre; Old Trafford'a kaliteli bir santrfor getirmek isteyen yönetimin Osimhen konusunda ısrarcı olduğu ve Galatasaray'a teklif yapacağı belirtildi.

OSIMHEN MANCHESTER'A SICAK

Haberin devamında, Premier Lig'de oynama hayali olan Osimhen'in de İngiliz devinde forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı.

''EN AZ 30 GOL KATKISI SAĞLAR''

İngiliz medyasından CaughtOffside, Manchester United'ın olası Osimhen transferini değerlendirerek şu yorumu yaptı:

"Manchester United, sezon boyunca en az 30 skor katkısı üretebilecek bir forvetin peşinde. Bu isim Victor Osimhen. Nijeryalı oyuncu kanıtlanmış bir yıldız ve Premier Lig kalitesine sahip. Benjamin Sesko önemli bir parça olsa da Osimhen, skor yükünü paylaşabilecek ideal bir isim."