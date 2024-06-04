Osmaniye\'de düzenlenen Mini Hentbol Şenliği sona erdi

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Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi ve Hentbol İl Temsilciliği tarafından "Havalı Hentbol Fıstıkları" projesi kapsamında düzenlenen "Mini Hentbol Şenliği" final müsabakaları tamamlandı. Okulun halı sahasında oynanan ve çok çekişmeli geçen maçlar sonunda şampiyonluğu 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu takımı göğüsledi. Şampiyon hentbolculara, kupa ve madalyaları Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesinde, "Havalı Hentbol Fıstıkları" projesi kapsamında düzenlenen "Mini Hentbol Şenliği" oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Kentteki 12 okul takımının 4 bin sporcuyla katıldığı final müsabakaları sonunda birinci 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, ikinci Dede Korkut İlkokulu, üçüncü Vali İsmail Fırat İlkokulu ve dördüncü ise Ülkü İlkokulu oldu.

Düzenlenen ödül törenine, Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Milli Eğitim Müdürü Aydın Abak, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Turgay Uzun ve OSB Müdürü Musa Gönül katıldı. Protokol, final müsabakaları sonrasında başarılı takımlara kupa ve sporculara madalya verdi.

UĞUR KILIÇ: BU BİR BAŞLANGIÇ OLDU, BUNUN DEVAMI OLACAK

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Osmaniye'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Tüm yorgunluğumu, hentbolun geleceği olan minik hentbolcuları gördüğüm zaman atıyorum zaten. Burada aslında bir yöneticinin neler yapabileceğini, bir şehri nasıl etkileyebileceğine şahit olduk. Bence kendi hentbol camiamız açısından da spor camiası açısından da bir yöneticinin bir ili, bir branşla ilgili nasıl ayağa kaldırdığını, nasıl güzel bir organizasyon yapıldığını, çocuklara nasıl değer verildiğini, velileriyle, antrenörleriyle, hakemleriyle, sporcularıyla, yöneticileriyle bir şehri nasıl bir araya getirdiğini gördük. Osmaniye çok keyifli bir şehir, bence buradan çok önemli hentbolcular çıkabilir. Bu bir başlangıç oldu. Sürdürülebilir olması önemli. İnşallah bunun devamı olacak, devamı olduğu süre içerisinde söz veriyorum bende gelmeye devam edeceğim. O yüzden, buradaki çocukların enerjisi bütün yorgunluğumu aldı diyebilirim" şeklinde konuştu.

AYLİN BAŞLAMIŞLI: HEDEFİM MİLLİ TAKIMA SPORCU GÖNDERMEK

Samet Aybaba Spor Lisesi Okul Müdürü ve Hentbol İl Temsilcisi Aylin Başlamışlı, Osmaniye'de hentbolu canlandırmak için harekete geçtiklerini belirterek, hazırladıkları "Havalı Hentbol Fıstıkları" projesi çerçevesinde Mini Hentbol Şenliği düzenlendiklerini söyledi. Aylin Başlamışlı, "İlk olarak bir 2'nci lig takımları oluşturduk. Kız erkek, ama burada dışarıdan transfer yapmak zorunda kaldık çünkü mücadele edebilmemiz için. Şunu gördük maliyet olarak bize yük olacak ve bunu devamını getiremeyeceğiz. Yapmamız gereken şey nedir, altyapı oluşturmaktı. Bunu da ilkokul öğretmenleriyle 4'üncü sınıftan altyapıyı oluşturarak bunu yavaş yavaş ilerletirsek ancak ilimize ve çocuklara faydamız olur diye düşündük. Daha sonra 12 ilkokulda 4'üncü sınıflara yönelik bir buçuk aylık bir eğitim süreci Mini Hentbol Şenliği şeklinde işte havalı hentbol fıstıkları projesi adını da koyarak fıstık da yöresel açısından, değer açısından Osmaniye'mizin simgesi olduğundan. Hentbol fıstıkları yani bu çocukları bizim kendimizin ilimizin yöresel hentbolcuları olsun diye biraz da hava katalım diye havalı olsun dedik. İnşallah benim hedefim şu, biliyorsunuz takım sporunda başarı hemen bir sene de iki sende olmuyor. 3'üncü senede il seviyesinde, bölge seviyesinde başarı kazanıyorsunuz. Dördüncü senede, bu süreçte tabii fizik olursa çocuklarda, milli takıma sporcu yetiştirmektir. Benim amacım Osmaniye'den 3 sene sonra, 4 sene sonra hentbol branşın da milli takıma sporcu göndermek, tek hedefim budur" diye konuştu.