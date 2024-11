Spor

- Özge Nur Çetiner: "Hedefleri yüksek bir kulüpteyiz"

BBSK Voleybol Takımı oyuncusu Özge Nur Çetiner:

"Kız çocuklarına örnek olmayı hedefliyoruz"

"Bahçelievler halkı, sporu ve voleybolu çok seviyor"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Özge Nur Çetiner, ligde ilk sezonları olmasına rağmen takım olarak hedefleri yüksek tuttuklarını söyledi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Özge Nur Çetiner, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ligde yeni olmalarına rağmen küçük olmayan hedefler belirlediklerini aktaran Çetiner, "İlk sezonumuz olmasına rağmen ben de lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Tabii bu süreçte kazanmayı hedefleyip kaybettiğimiz 1-2 maçımız da var. Ama böyle şeyler olabilir. Yeni bir takım olduğumuz için takım içerisinde oyuncular olarak hem birbirimize hem de kulübe yavaş yavaş ısınıyoruz. Hedefleri yüksek bir kulüpteyiz. Sultanlar Ligi'nde ilk sezonumuz. Camia olarak yavaş yavaş ve emin adımlarla hedefimize ilerlemek istiyoruz. Zor bir mücadele ve zor bir hedef olacağını biliyoruz. Ama imkansız değil en azından. Güzel ve keyif veren bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kulüp çalışanları ve takım içerisindeki ilişkiler tam olarak bir aile ortamını yansıtıyor" diye konuştu.

"Bahçelievler halkı, sporu ve voleybolu çok seviyor"

Taraftarların ilgisinden memnun olduğunu da dile getiren başarılı voleybolcu, "Bu salonda her maçımızı tribünler tamamen dolu olarak oynuyoruz. Daha önce oynadığım takımlarda bazı maçlarda dolu bazı maçlarda ise daha az seyircili müsabakalar oynamışlığım olmuştu. Ama Bahçelievler halkı, sporu ve voleybolu çok seven ve takip eden bir halk. O yüzden hiçbir maçta bizi yalnız bırakmıyorlar. Özellikle kız çocuklarının bizim maçlarımıza çok büyük ilgi gösterdiğini görüyorum. Bizler de onlara rol model olmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu süreçte taraftarımızın bize desteği çok önemli. Her maç olduğu gibi önümüzdeki hafta oynayacağımız Kuzeyboru mücadelesinde de onları buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu lig için farklı bir oluşum gerekliydi"

Kulübün Sultan Ligi'ne yükselmesinin ardından gereken transfer takviyelerinin olumlu şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Özge Nur, "Kulüp geçtiğim sezon bir alt ligde mücadele ederken kadroda bulunan oyuncular da çok iyi oyunculardı bence. O oyuncular takımı Sultanlar Ligi'ne taşıdılar. Fakat burada farklı bir oluşum gerekliydi. Kulüp yönetimi ve antrenmanlarımız da buna uygun olarak bir transfer politikası izledi ve takıma yeni ve tecrübeli isimler kazandırıldı" ifadelerini kullandı.