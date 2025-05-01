İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

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İstanbul'da Taksim, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi merkezlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale edince küçük çaplı arbede yaşandı. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı.

01.05.2025 10:43
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İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi merkezlerde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

MECİDİYEKÖY'DE GERGİNLİK

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan grup, polisin tedbir amaçlı kurduğu barikatı aşmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermezken, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan grup ise Taksim'e yürümeye çalışırken kurulan barikatları geçmeye çalıştı. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı. Ekipler her iki ilçede de uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına aldı.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

TÜRK-İŞ KARTAL'DA TOPLANMAYA BAŞLADI

TÜRK-İş, 1 Mayıs'ı bu yıl Kartal'da kutluyor. Çok sayıda işçi, sabah saatlerinden itibaren meydanda toplanmaya başladı.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

DİSK TAKSİM ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Sendikalar, Kazancı Yokuşu'nda 1977'de yaşanan kanlı 1 Mayıs'ta yaşamını yitirenleri andı. Daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na geçildi, anıta 1 Mayıs çelengi bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, buradaki törende açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

Çerkezoğlu, "İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Öncelikle 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yitirdiğimiz arkadaşlarımızı, 1989'da Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz arkadaşımızı ve 1996 1 Mayıs'ında Kadıköy'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla, özlemle anıyoruz." dedi.

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatılmasını eleştiren Çerkezoğlu, "Yıllardır 1 Mayıs'ı ve Taksim Meydanı'nı özgürleştirmek için mücadele veriyoruz. 2010, 2011 ve 2012'de bu meydanda tam da burada dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını yaptık. Ancak 2013'ten bu yana Taksim Meydanı yeniden yasaklı. Aslında bu barikatlar çok şeyi anlatıyor." şeklinde konuştu.

İstanbul\'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Davut Kochan:
    teröristler yine taksime çıkmaya çalışıyor 92 62 Yanıtla
  • Yılmaz Tıska :
    yasaklanmış olan taksime arbede çıkacağını bile bile yürümek istemek zaten arbede çılartmak istediğinizin ve iyi niyetli olmadığınızın bir göstergesidir,,, gitmeyin diyorlarsa gitmeyin işte o kadar 70 40 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Allah sizi bildiği gibi yapsın Türk halkını nasıl taksime sokmazsınız ya resmen aöbargo yapıyorsunuz 37 68 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    maadi cebine girmeden vergisini ödeyen işçi ve memura bu mu reva sandık gelecek 39 63 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Her sene aynı terane. taksim de gösteriye izin verilmiyor. izin verilen yerde yapın. BUNU NEDEN ANLAMAYIP her sene olay çıkarıyorsunuz. 61 27 Yanıtla
  • İBRAHİM ÇAĞLAYAN:
    BUNLAR Mİ İŞÇİ EMEKÇİ ŞEREFİYE NAMUSUYLA ÇALIŞAN EMEKÇİ KARDEŞLERİMİN İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN 55 21 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    ben işçiyim çalışıyorum bun ülke bozguncuları 45 19 Yanıtla
  • sadullah nas:
    amaçları karıştırmak çoğunun Türklükle alakası yok 41 22 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bunun adı işçi bayramı, Bunun için Yenikapı, Maltepe gibi devasa meydanlar var, trafiği zorlaştırmıyor,bu kadar polis görev yapmıyor ve sonuçta onlarında tatil hakları,esnaf iş yapacak ama kargaşadan zarar görüyor. Ama hepsini bildikleri halde bazı kesimler inatla halkın yoğun olduğu yerlerde sözüm ona kutlama yapmaya çalışıyor, bıkmadınız mı bu kaos ortamlarını yaratmaya, bırakın şu milletin yakasını, bizi bize bırakın bizler kutlamanın âlasını yaparız. 33 19 Yanıtla
  • Narkoz null:
    %99 u chp li işleri güçleri kaos çıkarmak devleti kötülemek 30 17 Yanıtla
    SERKAN 06:
    Ülkenin geleceğini düşünmek bizden sonra gelecek nesillere iyi bir ülke iyi bir vatan bırakmak teröristlik de ben terörist olmaya razıyım 0 0
    Ponçik Pamuk:
    içinde hiç akp yok yani... zaten herkes yalan bir siz doğrusunuz ..sütten çıkma akkaşıksınız ... örümcek beyinli 0 0
  • Efem0909:
    Zaten işçiler çalışıyor bunların içinde işçide yok amaç ortalık karışsın Ülkeye nasıl zarar verebiliriz düşüncesindeler 27 13 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Şu dünyayı zehir ettiniz bizlere . Çekin artık pis ellerinizi üzerimizden. Keşke deprem zamanıda bukadar polis yığsaydınız o şehirlere. 11 19 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Yasasin 1 Mayis Isci Bayrami tum isci emekcilerin bayrami kutlu olsun 23 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    İÇLERİNDE SADECE İŞÇİ OLMAYAN EYLEMCİ GRUPLAR DESTEKÇİLERİ KİM ACABA HIMMM CAHAPE Mİ YOKSA KODESTEKİ EKOYU SEVENLER DERNEĞİ ÜYELERİMİ 12 6 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    46 yaşındayım kendimi bildim bileli hep aynı senaryo, artık birilerinin jop yemekten hoşlandığına inanıyorum 9 5 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Geçenlerde Ankara'da biri aniden çıktım polis GBT arabası yaptı bana dedim ki bunlar ülkeyi uçuruma sürükledi polis de haklısın abi biz de ezileniz devamlı dedi, Tayyip ile Emine ile bu ülkenin sonu iyiye gitmiyor 4 6 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Bunlar işçi falan değil bir çoğu bazı malum sendikalardaki teröristlerdir. 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı - Son Dakika
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