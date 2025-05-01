Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın - Son Dakika
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Yaşam

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Kurum, ''Biz, 'Sosyal konutların kuralarını çektik' diyoruz. Buna rağmen bu konutlar Araplara satılacakmış gibi bir algı içerisine giriyorlar. Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın'' dedi.

01.05.2025 18:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e zehir zemberek sözlerle yüklendi.

BAKAN KURUM'DAN CHP LİDERİ ÖZEL'E SERT SÖZLER

Yapılan sosyal konutların Araplara satılacağı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Bakan Kurum, buna rağmen CHP lideri Özel'in algı yaptığını savundu. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: "Kardeşlerimizin döktüğü alın terine emin olun ihanet ediyorlar. Bakın, bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının bir parçası olmayı, ellerinden gelse burada bunca eseri bile durdurmayı göze alacaklar. Halbuki milletimizin, aziz milletimizin siyasetçiden beklediği nedir? Çalışmaktır, üretmektir, hizmet etmektir, istikameti korumaktır, sabırla çalışmasıdır.

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN DUYGULARIYLA OYNADILAR"

Samimi bir şekilde vatandaşımızın ihtiyacı, talebi neyse o talebi karşılamak için mücadele etmektir. Ben şimdi Malatya'dan soruyorum, bizi böylesine eleştiren muhalefet, deprem bölgesinde sürekli depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Hatırlayın, deprem bölgesinde bedava konut yapacağız dediler. Burada depremzede kardeşlerimizin duygularıyla istismar etmek suretiyle oynadılar.

"NEREYE GİTSE DİLİNE BİZİ DOLAMIŞ"

Nereye gitse diline bizi dolamış. Murat Kurum da Murat Kurum. Niye biliyor musunuz? Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor. Nereden emir aldığını çok iyi biliyor. Biliyor ki deprem bölgesindeki 453 bin konut iş yeri bu yıl sonu bitecek. Vatandaşlarımız burada huzura kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. Bir an olsun bir dakika olsun biz deprem bölgesini yalnız bırakmıyoruz.

"BENİM ŞAHSIMA 'ÇALIŞAMIYORSUN' DEMİYOR"

Benim şahsıma ne diyor? Çalışamıyorsun demiyor. Sen bu işleri yapamıyorsun demiyor. Sen deprem bölgesine her ay gelmiyorsun demiyor. Sen deprem bölgesine gelip burada vatandaşın sorunlarını bir bir dinlemiyorsun demiyor. Burada herkesin kardeşi herkesin evladı olamıyorsun diyemiyor. İşin ehlisin değilsin bu manada bir yorum duydunuz mu? Duymadık. Bu millete hizmet etmiyorsunuz diyebilirler mi? Diyemezler.

"İKİ LAFTAN BİRİ EMİN OLUN YALAN"

Ne diyor? Kanal İstanbul'muş Efendim Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz. Dinlemiyorlar. Açıklamaları dikkate almıyorlar. Hep bir algı peşinde hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. Zannediyorlar ki milletimiz bu uğraşı görmüyor. İki laftan biri emin olun yalan. İki laftan biri emin olun iftira.

"KONUTLAR ARAPLARA SATILACAKMIŞ GİBİ ALGI İÇERİSİNE GİRİYORLAR"

Biz diyoruz ki sosyal konut yapıyoruz, açıklıyoruz, diyoruz ki bu konutların kuralarını çektik, o konutları yapıyoruz, biz bu açıklamayı yapmamıza rağmen bu konutlar Araplara satılacakmış gibi bir algı içerisine giriyorlar. Ya biz bir buçuk milyon konut yaptık, bir tane göstersene sosyal konutlarımızdan, TOKİ ile yaptığımız konutlarımızdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri konut almış. Gösteremez, gösteremez.

"ÖZGÜR BEY GÖZLERİNDEKİ BANDI ÇIKARSIN"

Biz İstanbul'u depreme hazırlayacağız, İstanbul'un depremi milli güvenlik meselesi dememize rağmen sanki İstanbul'da bir deprem riski yokmuş gibi. Ya sen ilk önce kendi genel başkanlığını bir otur, bir hazmet, milleti bir ikna et, ondan sonra gel eğer biz yanlış bir iş yapıyorsak, eksik bir iş yapıyorsak bizi eleştir. Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın, gözlerindeki o şu an kapalı olan bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın.

"BİZ İŞİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

Belki o zaman etrafında yapılanları çok iyi görür. O yüzden biz onlar ne derse desin, işimize odaklanacağız, biz dertliyiz, milletimize sözlerimiz var, bu sözleri tutacağız, bu sözleri tutmak için Malatya'ya geleceğiz, esnafımızla birlikte dükkanlarımızı açacağız, işyerlerimizi açacağız ve Malatya'yla birlikte mutlu bir geleceğe inşallah hep birlikte bakacağız.

"İSTANBUL'UN GÜÇLÜ OLMASI TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR"

Her afette olduğu gibi afet sonrası afet bölgesine hareket ediyoruz. 23 Nisan'da yaşadığımız deprem sonrası İstanbul'a hareket ettik, Millet bahçelerinde hizmetlerimizi verdik. Ne ihtiyaç varsa ona yönelik çalışmalarımızı başlattık. Diğer taraftan hasar tespit çalışmaları başlattık. 425 bin bağımsız bölüm hasar tespit çalışması yapılmıştır. İstanbul'un güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir.

Yarısı Bizden kampanyamıza vatandaşlarımızın talep ettiği takdirde dahil olabileceğini belirttik. İstanbul kampanyamızdaki destek tutarlarını artırdık. 1.5 milyonluk desteği 1 milyon 875 bin liraya çıkarmış olduk. Yeni işyerleri için miktarlarımızı 1 milyon liraya çıkarmış oluyoruz. 81 ilimizde 50 bin konutun inşa edilmesini sağladık. Muhalefet eleştirsin. İstanbul'da sosyal konut 125 bine ulaşmıştır. Deprem meselesini biz siyaset üstü görüyoruz görmeye de devam edeceğiz.

İSTANBUL'DA 4 BİN 295 BİNA AZ HASARLI

Haziran sonu Temmuz başı itibariyle buradaki çarşılarımız konutlarımız etap etap teslim edilmeye başlanacak. Çoğunluğun talebine göre hareket ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar konut ve işyerlerimizi teslim etme hedefiyle çalışıyoruz. Hakkaniyetli bir dağıtımı yapıyor olacağız. İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibarıyla hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğu tespitlerini yaptık."

Bakan Kurum\'dan Özgür Özel\'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Sosyal Konut, Murat Kurum, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Oa343862!:
    Artık millet size Allah bir deseniz inanmıyor, Müslüman olduğunuz halde sizin için ne acı düşünürseniz bakan efendi 197 95 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Hangi millet? Özgür'ün, Eko'nun göz göre göre söylediği yalanlara inanan azınlık mı? Sen hangi milletten bahsediyorsun bilmem de Türk Milletinin büyük çoğunluğu iş yapanla-laf yapanı, uzanamadığı ciğere 'mundar' diyeni çok iyi görüyor! Siz dua edin de beklenen İstanbul depremi gerçekleştiğinde iktidarda ve İBB de CHP zihniyeti değil, milleti düşünenler olsun! 1 0
  • fmpsd69v55:
    ekonomiyi enflasyonu halletiniz kanal kalmıştı 195 84 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    sayın bakanım bunların vizyonu ona yetmez babanama, Süveyş kanalları para basıyor kanal İstanbul yolda milyarlarca dolar getirecek durmayın vurun kazmayı bunlar heykel den anlar 90 180 Yanıtla
    İhsan Terler:
    Tabiiii canım onun için asgari ücret 22 bin liracık ve emeklisi işçisi kan ağlıyor enflasyon altında inlemekten, köprülerimiz hastanelerimiz para basıyor dövlet parayı koyacak yer bulamıyor ondan dolayı vergi üzerine vergi ve vergilere zamcıklar koyuyor. Uluslararası piyasada kredi notumuz 000000 olmuş yatırımcı gelmiyor ülkemize Abdullah Bey. 1 1
    Sk 06:
    satılmış Abdullah katar İstanbul 0 1
  • Hüseyin Yilmaz:
    Yav he he kurum her söylemin yalan 153 84 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Murat kurum Daha fazla halkın aklıyla vicdanıyla oynamayın .kanal İstanbul demek insanların hayatıyla oynamak demek .bunu bilim söylüyor.artik kendi menfaatleriniz için insanları kandırmayın. 163 72 Yanıtla
  • Atalay k:
    Konut yapılmadan kura nasıl çekti bu arkadaş 153 61 Yanıtla
  • Sk 06:
    hain kurum 126 72 Yanıtla
  • Elisa21:
    GÖZÜNDEKİ BANTI NEYSEDE ALINLARINDAKİ HIRSIZLIK LEKESİ NASIL ÇIKACAK 70 106 Yanıtla
    Murat gelmez:
    Hırsızlığın deniz kızı AKP'de unuttun mu ayakkabı kutularını unuttun mu 30 milyonunu masanın üstündeki bekleyen 30 milyon euro hırsızlığın daniskası sizde paşa bunu iktidar gücünü kaybettiği anda göreceksin ama sizler de utanma yok 0 1
    Yüksel Ata:
    17/25 lekesi ne alemde hatta 128 milyar Dolardan bahsetsene biraz içimiz açılsın bir daral geldi.. 0 1
  • Halis demir:
    CAAPE KARŞIYSA HEMEN YAPILSIN TIPKI SABİHA GÖKÇEN VE İSTANBUL HAVA ALANI GİBİ ONLARADA KARŞI ÇIKTI ŞİMDİ ÖDÜLLER ALINILIYOR. 54 100 Yanıtla
    İhsan Terler:
    Sabiha Gökçen Hava Limanı temeli 1998 yılında atılmış 2001 yılında bitmiş araştırmanızı tavsiye ederim... 0 1
  • ferudun ozmen:
    Elisa.. 23 yıldır gözünün önünde ki hırsızı neden görmezden geliyorsun yoksa sus payımı alıyorsun da burada hırsıza arka çıkıyorsun. En az onlar kadar sevicilerde suçlu adı ak diye başlıyor ama kapkara da değil zift karası hiç bir zaman çıkmaz o karalekeleriniz. 80 47 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    kurum sen o bandı al..... 66 33 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Adıyaman’ı bitir önce ! 75 19 Yanıtla
  • 205622:
    halk yakında kanalı size döşenecek 75 14 Yanıtla
  • Security Specialist:
    20 katlıı Binanın en üst katında Havuz Tüm binayı nasıl korudu ? Vinç kulanan her her sıradan Vatandaşlar bilirler, Vinci aynı yöne sürdüğünde salantı durar. Aynı bu şekil tüm Deniz Suyu İstanbul'a vurduğu basınçı düşünün. Kanal İstanbul yapılırsa, Deniz Suyun giriş ve çıkış noktası sayesinde tüm basınç Yunanistana dogrultulmuş olur. Yapay olarak Kova Su veya Legenle denemesini yapa bilirsiniz. Bu arada Dünyada ilk Basınç Ölçekleyiçiyi bulanda Türkiye olduğunu biliyormuydunuz ey çihape :)) 22 66 Yanıtla
    Şevki Sünger:
    bu yaşta bu zeka 0 1
  • Özgür Arıca:
    Dolar 40 a geliyor emekli asgari ücretli aç siz kanal derdindesiniz ... Kimin gözünde bant var acaba .. 61 16 Yanıtla
    Murat gelmez:
    Bunların derdi vatandaş hiç olmadı zaten bunların tek derdi nereyi satarız hangi arsayı satarız nasıl bir rant elde ederiz onu nasıl etrafımızda yayarız bunların tek derdi hep bu oldu adam Ankara yapar sellemiş parsellemiş satmış yargılanmadı dahi şimdi başkanın bantıyla uğraşıyorlar hep gündem değiştirme olayları bunlar 0 1
  • Adalet adalet:
    Havaalanına karşılar sihalara karşılar doğalgaz çıkarılmasına karşılar s400'e karşılar tünellere karşılar köprülere karşılar heykelden başka bir şey yapmaya akılları ermez şimdide kanal İstanbul a takmışlar reis yapılacak dediyse yapılır 23 54 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Aynen siz ne bakıyonuz cızhapeye. Siz Kanalı yapın. İnşallah savaş çıkmaz, çikaçak olursa en azından Kanalı Barikat olarak kulanırız. Cızhape zaten Suclamaktan birde fransa' da veya almanya' da Hotelerde vur patlasın çal oynasından başka ne bile bilirler :( 15 24 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    Sayın Cumhur Başkanı bir konuşmasında şöyle demişti sağına soluna 3000 daire yapalım demişti yani amaç niyet belli yazık oluyor İstanbul a tatlı su havzaları tehlikeye gireceği söyleniyor halka fazla bir şey anlatılmıyor. 24 10 Yanıtla
  • Szka788304:
    neden hizmete engel olmak isterler? onay verdikleri bir proje var mı ? bunlar başarıyı durdurmaya çalışıyorlar hırsız yandaş rant çaldı çalıyor çalaçak kaçacak !!!! bunlar kazandığı zaman herkes gerçek yüzlerini gõrecek bu konsercilerin 14 19 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Benim adım murat kurum alayınızın Binasını depremden korurum. 22 8 Yanıtla
  • n5685244:
    istanbul da bi dünya depreme dayanıksız bina var . asgari ücret 22 bin ev kiraları 20 bin erken seçim 22 7 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Siz boş verin sayın bakanın el konuşur sahibi yapar bu azminden herkes memnun 11 18 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Köfteci Murat konuşuyor...)) 18 7 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Şimdi savaş çıkacak olursa bana Silah ve koruna bilmem için çukur yazdım, bilin bakalım İnternet direkt bana Sayın Prof.Dr. Bektaş : İstanbul' daki 4 çukur büyük depremi engelliyor 01 Mayız 2025 saat 06.56 da verilmiş. Ne tesadüf değilmi aynı fikirde oluşumuz. Matamatiksel olarak yine otomotikmen aynı hesaba gelmiş olduk. Tabi Prof. Dr. Daha hızlı oluşu normal. 8 8 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    hayvanin bile iceriye girmek istemedigi dam bile olmayacak eve 16 tl kira isteniyor oturulacak en kucük ve ucuz ev 20 tl olmus emekli 14600 tl maas la nasil gecinecek bu adam 60 yasinda nasil calisacak bunuda gec 23 25 tl maasla calisan isci nasil gecinecek aklim almiyor 11 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın - Son Dakika
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