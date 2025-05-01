Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı

Şırnak'ta dün, Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkmak için Play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları Şırnak Şehir Stadyumunda karşı karşıya geldi.

POLİS FUTBOLCUYA KAFA ATTI

Silopigücü Gençlik Spor, maçı 1-0 alarak şampiyon olmasının ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Gerginliğin büyümesini engellemek için sahaya giren polis ekipleri müdahalede bulundu. Bazı polis memurları oyuncuları sakinleştirmeye çalışırken, Emniyet Amiri Şuayip Öğdür'ün korumalığını yapan polis ile futbolcu arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında koruma polisinin sinirlerine hakim olamayarak futbolcuya kafa attığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin oyuncuya kafa attığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde amatör ligde oynanan maç sonunda çıkan kavgaya ilişkin, tarafları ayırma ve olayları yatıştırma esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cizre'de dün Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları arasında yapılan maç sonunda her iki kulüp oyuncuları ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır." ifadesine yer verildi.