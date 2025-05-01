CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Politika

CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

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İletişim Başkanlığı, CHP'nin partide görevli otobüs şoförünün 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiğini iddiasını yalanladı. Şoförün otobüsü polisin üstüne sürdüğü için soruşturma başlatıldığı belirtilirken, olay anının görüntüleri de çıktı.

01.05.2025 23:51
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddia ortalığı karıştırdı. Bulut, CHP Genel Merkezi'nde görevli otobüs şoförü hakkında 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiğini iddia etti.

CHP'NİN "OTOBÜS ŞOFÖRÜ" İLE İLGİLİ İDDİASINA YALANLAMA

İddiaya yalanlama jet hızında geldi. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün aracı polislerin üzerine sürdüğü için soruşturma başlatıldığını belirtti.

"ARACI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin otobüs şoförüne, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildi" iddiası doğru değildir. CHP otobüsünü kullanan şoför hakkında milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için değil, "görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi" nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Bahse konu şahsa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

CHP'nin, 'Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi' iddiasına yalanlama
CHP'nin, 'Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi' iddiasına yalanlama

BAKAN TUNÇTAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddialar büyük bir yalandır. CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez. Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, " 1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor" şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez.

Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır. Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

CHP'nin, 'Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi' iddiasına yalanlama

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anının görüntüleri de çıktı. Otobüs şoförünün polis ekiplerinin dur ihtarına uymadığı, otobüsü hızla polislerin üzerine sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CHP'Lİ VEKİLİN ŞOFÖRÜ DE ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Ankara'da CHP Milletvekili Adnan Beker'in de içinde bulunduğu otomobilin şoförü, 'dur' ihtarına uymayarak aracı bir polis memurunun üzerine sürdü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru, aracı üzerine süren şoförden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuşan CHP'li Beker, polis memurunun kendilerini tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü.

CHP'nin, 'Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi' iddiasına yalanlama
CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü de aracı polisin üzerine sürdü.
CHP\'nin, \'\'Vekilleri 1. Meclis\'e götüren şoföre hapis talebi\'\' iddiasına yalanlama

23 Nisan, Politika, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hallo Zusammen:
    bunu ve bunları yapanlar kim olursa olsunlar cezasız kalmaması lazım çünkü bu insanlar insanları ve polisimizi askerimizi öldürmeye veya ezmeye çalışıyor 37 10 Yanıtla
  • blackstyle man:
    CHP nin gözü dönmüş artık. 27 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu olay Abd de olsa kafaya mermi atardı polis 26 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ev hapsi ne ya idamlık hareket bu 22 6 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Komiser Savçılık izniyle artık chp' ye hizmet edilmesin. chp kendine özel koruma tutsun ve kendi çebinden ödesin kendi çan güvenliğini. 14 4 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    CHP eşittir YALAN 9 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Eğer gerçekten Türkiyem' de Hak Hukuk Adalet varsa, Polislerin üzerine Otobüs Minübüs veya arabayla giden şoförler kasten çinayete teçebüzden diğerleride kasten çinayete kışkırtmadan dolayı direkt tutuklanmaları gerekirdi. Polis mesaiden Güneşten uykusuzluktan sersemleşmiş veya içeceğine ilaç dökülmüş zehirlenmiş olabilir. Sizde bunu fırsant bilerek bnm iyi veya kötü Polisimin çan güvenliğiyle dalga geçerek ezeceksiniz öylemi. Noluyoz ulan !! 8 0 Yanıtla
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