Palandöken Masterler Koşu Grubu Maratonlara Hazırlanıyor

ERZURUM'da farklı meslek gruplarından kişilerin oluşturduğu Palandöken Masterler Koşu Grubu, 10 yıldır ulusal ve uluslararası maratonlarda boy gösteriyor. Katıldıkları yarışlarda çok sayıda kupa ve madalya kazanan grup üyeleri, 2 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Avrasya Maratonu ile 14 Aralık'ta Karadağ'da yapılacak Bokeski Yarı Maratonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

DSİ 8'inci Bölge Müdürlüğü salonunda 1990'lı yıllarda spor yapan Hikmet Maraşlı, Celal Arpacık ve Yakup Koptaş, 24 Mayıs 2015'te Erzurum'da düzenlenen yarı maratona Bursa'dan katılan arkadaşlarını görünce 'Biz neden koşmuyoruz?' diyerek ilk adımı attı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği yarı maratonda 10 kilometrelik etapta koşan 3 arkadaşa sonraki günlerde çeşitli yaş ve meslek gruplarından yeni isimler katıldı. İsimlerini Palandöken Masterler Koşu Grubu olarak belirleyen sporcular, bir taraftan sağlık için spor yaparken bir taraftan da ulusal ve uluslararası maratonları takibe aldı.

Başta İstanbul'da düzenlenen Avrasya maratonu olmak üzere çeşitli şehirlerin yanı sıra Özbekistan'ın Taşkent, Tataristan'ın Kazan, Gürcistan'ın Tiflis, Azerbaycan'ın Bakü ve Bosna Hersek gibi uluslararası organizasyonlara da katılan koşu grubu, Erzurum'u başarıyla temsil etti.

İLK HEDEF AVRASYA

Yaz kış demeden sağlıklı yaşam için koşan masterler, bugünlerde 2 Kasım'da İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrasya Maratonu ile 14 Aralık'ta Karadağ'da yapılacak Bokeski Yarı Maratonu için hazırlanıyor. Haftanın 2 günü salonda, 2 günü ise Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki tartan pistte çalışan masterler, soğuk havaya aldırmıyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KOŞU

Palandöken Masterler Koşu Grubu Koordinatörü Hikmet Maraşlı (62), "Koşuları yaşam boyu spor ve sağlık için yapıyoruz. Ekibimizde akademisyen, emekli, eczacı, iş insanı gibi farklı mesleklerden kişiler yer alıyor. 10 yıldır yurt içi ve yurt dışındaki maratonlara düzenli olarak katılıyoruz. 10, 21 ve 42 kilometre kategorilerinde yarışarak hem ülkemizi hem şehrimizi temsil ediyoruz. Topluma da sağlıklı yaşam konusunda örnek olmaya çalışıyoruz. Tüm herkesi yürümeye koşmaya sağlık için yaşam boyu spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Grup üyelerinden Muhammet Emin Kocaaliler (63), 7 yıldır maratonlara katıldığını belirterek, "Son iki yıldır İstanbul'da düzenlenen Avrasya Maratonu'nda 42 kilometre koştum" dedi.

Eski bir sporcu olarak uzun süredir maraton koştuğunu belirten Yurdal Topçuoğlu (71), 2 Kasım 2025'te yapılacak olan Avrasya Maratonu için hazırlandıklarını söyledi.

"Yaşlanmadan yaş almak için sporu tercih ettik" diyen Celal Arpacık (73) ise Avrasya Maratonu'nun ardından Karadağ'da düzenlenecek Bokeski Yarı Maratonu'na da katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Grubun deneyimli üyelerinden Arslan Yakup Pirimoğlu (74) da "Katıldığımız yarışlardan birçok kupa ve madalya ile döndük. Türkiye'yi ve Erzurum'u temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,