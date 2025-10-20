Palandöken Masterler Koşu Grubu Maratonlara Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Palandöken Masterler Koşu Grubu Maratonlara Hazırlanıyor

20.10.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'dan Palandöken Masterler Koşu Grubu, Avrasya Maratonu ve Bokeski Yarı Maratonu'na hazırlanıyor.

ERZURUM'da farklı meslek gruplarından kişilerin oluşturduğu Palandöken Masterler Koşu Grubu, 10 yıldır ulusal ve uluslararası maratonlarda boy gösteriyor. Katıldıkları yarışlarda çok sayıda kupa ve madalya kazanan grup üyeleri, 2 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Avrasya Maratonu ile 14 Aralık'ta Karadağ'da yapılacak Bokeski Yarı Maratonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

DSİ 8'inci Bölge Müdürlüğü salonunda 1990'lı yıllarda spor yapan Hikmet Maraşlı, Celal Arpacık ve Yakup Koptaş, 24 Mayıs 2015'te Erzurum'da düzenlenen yarı maratona Bursa'dan katılan arkadaşlarını görünce 'Biz neden koşmuyoruz?' diyerek ilk adımı attı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği yarı maratonda 10 kilometrelik etapta koşan 3 arkadaşa sonraki günlerde çeşitli yaş ve meslek gruplarından yeni isimler katıldı. İsimlerini Palandöken Masterler Koşu Grubu olarak belirleyen sporcular, bir taraftan sağlık için spor yaparken bir taraftan da ulusal ve uluslararası maratonları takibe aldı.

Başta İstanbul'da düzenlenen Avrasya maratonu olmak üzere çeşitli şehirlerin yanı sıra Özbekistan'ın Taşkent, Tataristan'ın Kazan, Gürcistan'ın Tiflis, Azerbaycan'ın Bakü ve Bosna Hersek gibi uluslararası organizasyonlara da katılan koşu grubu, Erzurum'u başarıyla temsil etti.

İLK HEDEF AVRASYA

Yaz kış demeden sağlıklı yaşam için koşan masterler, bugünlerde 2 Kasım'da İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrasya Maratonu ile 14 Aralık'ta Karadağ'da yapılacak Bokeski Yarı Maratonu için hazırlanıyor. Haftanın 2 günü salonda, 2 günü ise Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki tartan pistte çalışan masterler, soğuk havaya aldırmıyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KOŞU

Palandöken Masterler Koşu Grubu Koordinatörü Hikmet Maraşlı (62), "Koşuları yaşam boyu spor ve sağlık için yapıyoruz. Ekibimizde akademisyen, emekli, eczacı, iş insanı gibi farklı mesleklerden kişiler yer alıyor. 10 yıldır yurt içi ve yurt dışındaki maratonlara düzenli olarak katılıyoruz. 10, 21 ve 42 kilometre kategorilerinde yarışarak hem ülkemizi hem şehrimizi temsil ediyoruz. Topluma da sağlıklı yaşam konusunda örnek olmaya çalışıyoruz. Tüm herkesi yürümeye koşmaya sağlık için yaşam boyu spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Grup üyelerinden Muhammet Emin Kocaaliler (63), 7 yıldır maratonlara katıldığını belirterek, "Son iki yıldır İstanbul'da düzenlenen Avrasya Maratonu'nda 42 kilometre koştum" dedi.

Eski bir sporcu olarak uzun süredir maraton koştuğunu belirten Yurdal Topçuoğlu (71), 2 Kasım 2025'te yapılacak olan Avrasya Maratonu için hazırlandıklarını söyledi.

"Yaşlanmadan yaş almak için sporu tercih ettik" diyen Celal Arpacık (73) ise Avrasya Maratonu'nun ardından Karadağ'da düzenlenecek Bokeski Yarı Maratonu'na da katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Grubun deneyimli üyelerinden Arslan Yakup Pirimoğlu (74) da "Katıldığımız yarışlardan birçok kupa ve madalya ile döndük. Türkiye'yi ve Erzurum'u temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Avrasya Maratonu, Yerel Haberler, Avrasya, Erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken Masterler Koşu Grubu Maratonlara Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı
Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı
Galatasaray taraftarlarından UEFA’ya tepki Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki
Yabancı kadını dakikalarca takip etti “Ama siz evlisiniz“ sorusuna verdiği yanıt skandal Yabancı kadını dakikalarca takip etti! "Ama siz evlisiniz?" sorusuna verdiği yanıt skandal
ABD’nin “yaptırım“ kararına Putin’den ilk yorum ABD'nin "yaptırım" kararına Putin'den ilk yorum

14:57
Beşiktaş’ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:50
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün ülke Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:18:00. #7.12#
SON DAKİKA: Palandöken Masterler Koşu Grubu Maratonlara Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.