Palandöken, Suudi Arabistan futbol takımlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Palandöken, Suudi Arabistan futbol takımlarının ilgi odağı oldu

Palandöken, Suudi Arabistan futbol takımlarının ilgi odağı oldu

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden birisi olan Palandöken, artık yaz aylarında da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'yle ilgi odağı oldu. Suudi Arabistan futbol takımları Palandöken'e hayran kaldı.

01.08.2024 12:19  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden birisi olan Palandöken, artık yaz aylarında da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'yle ilgi odağı oldu. Suudi Arabistan futbol takımları Palandöken'e hayran kaldı.

Geçtiğimiz yıla kadar daha çok yurt içinden başta futbol olmak üzere bir çok spor branşından takımların 12 ay boyunca tercih ettiği Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni yabancılar da keşfetti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinden biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türkiye'nin en önemli kamp merkezlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Her takıma özel saha tahsis ediliyor

Palandöken Dağı'nın eteklerinde 2 bin rakım üzerinde kurulan kamp merkezi, deniz seviyesinden yüksekteki özelliği ve havasıyla sporcuların güç ve enerjilerine dinamizm katan bir özelliğe sahip. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanan futbol takımlarının teknik patronları, Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklığının hayatı olumsuz etkilediğini, yüksek rakımlı Erzurum'un serin ikliminin, futbol takımlarına avantaj sağladığını sürekli ifade ediyor. Palandöken Dağı eteklerine kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde şu an itibarıyla doğal yüzeyli FIFA standartlarına sahip 5 çim saha, 6 doğal yüzeyli çim saha ve 3 adet de istasyon sahası bulunuyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan Süper Lig takımlarından Al Orobah ve Suudi Arabistan 1. Lig takımlarından Al Hazem'i ziyaret ederek, önümüzdeki sezon için yeniden Erzurum'a davet etti. Vali Çiftçi, takım yöneticilerine Oltutaşı tespih etti.

Suudi Arabistan takımları gözü kapalı geldi

Al Orobah ve Al Hazem'in yanı sıra İran Süper Lig ekipleri Sepahan ve Esteghlal, Kuveyt Süper Lig takımı Al Arabi, Azerbaycan Süper Lig temsilcileri Neftchi Bakü, Sebail ve Araz Nahcivan da Erzurum'da sezon hazırlıklarını yapıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'den ise Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Hatayspor ve İstanbulspor Palandöken'de kamp yaptı. Suudi takımlarını Erzurum'a getiren futbol menajeri Murat Edis, Kocaeli ve Afyon'dan sonra Erzurum'da da olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Erzurum hem iklimi hem de sahip olduğu imkanlarla takımların tercih edeceği bir yer. Gelen takımlar oldukça mutlular. Kaldı ki, ilk kez ve hiç bilmedikleri bir yere geliyorlar" dedi.

Suudiler Erzurum ve Palandöken'i çok sevdi

Al Orobah Teknik Direktörü Saleh Almohammedi de, "Daha önce milli takımlar antrenörlüğü yaptım. Şimdi lig takımına sözleşme imzalayıp takımın başarısı için çalışacağım. Erzurum'da olmaktan son derece memnunuz. Şehir ve imkanlar çok güzel. Buraya tekrar gelmek istiyoruz. Bizi buraya getiren firmaya da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Al Orobah Sportif Direktörü Saud Khalid Alruwaili ise Erzurum'a ilk defa ve şartları çok fazla bilmeden gelmelerine rağmen mutlu olduklarını dile getirdi. Saud Khalid Alruwaili, "Porkekizli teknik ekiple yeni sezona hazırlanıyoruz. Erzurum ve tesisler güzel. Buraya bir kez daha seve seve gelmek isteriz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken, Suudi Arabistan futbol takımlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:53:44. #1.13#
SON DAKİKA: Palandöken, Suudi Arabistan futbol takımlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement