Palut: Her Maç ve Puan Değerli

31.03.2026 15:37
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Süper Ligin 28'inci haftasında Samsunspor'a konuk olacak Konyaspor, çalışmalarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi kameralar karşısına geçen yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İlhan Palut, "Takımda dört milli oyuncumuz bulunuyor. Bu oyuncular milli görevleri nedeniyle antrenmanlara katılamadı. Ayrıca Morten'in tedavisi milli aradan itibaren devam ediyor. O da şu an çalışmalarda yer alamıyor ancak önümüzdeki günlerde durumuna göre takıma katılmasını bekliyoruz. Kramer'in ise sağlık ekibiyle birlikte yüklenme ve dinlenme dengesi dikkatle yürütülüyor. Şu an için büyük bir sorun yok, süreci kontrollü şekilde ilerletiyoruz" şeklinde konuştu.

'HER MAÇ, HER PUAN ÖNEMLİ'

Palut sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla Samsunspor maçının hazırlıklarına yeniden başladık. Samsunspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da iyi başladı ve Avrupa kupalarında da başarılı bir performans sergiledi. Mücadeleci ve iyi bir takım, ayrıca sakat oyuncularının dönmesiyle kadro seçenekleri de artmış durumda. Açıkçası hangi maç olursa olsun aynı şeyi söylerdim her maç önemli, her puan çok değerli. Samsun'a gidip en üst seviyede mücadele edeceğiz. Amacımız; çok ihtiyacımız olan puan ya da puanları alarak dönmek. Takımı tanıma sürecimiz devam ediyor, bu süreç hiçbir zaman tamamen bitmez. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz, yeni detaylar görüyoruz. Ancak şu an ligdeki durum ortada. Öncelikli hedefimiz bir an önce gerekli puanları alıp alt sıralarla aramızdaki bağı koparmak. Bunu başardıktan sonra daha net planlamalar yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Üzerimizdeki baskıyı da bu şekilde azaltmayı hedefliyoruz"

Kaynak: DHA

İlhan Palut, Samsunspor, Antrenman, Konyaspor, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Şampiyonluk şansı zora girince efsanesi olduğu kulüpten istifa etti Şampiyonluk şansı zora girince efsanesi olduğu kulüpten istifa etti
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı iddiası Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı iddiası

15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:38:45.
