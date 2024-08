Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'ndan Türk Sporcuları Yurda Döndü

Spor

Kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Kadın sporcular olarak başarılı bir olimpiyat geçirdiklerini belirten Çakıroğlu, "Öncelikle çok mutluyuz. Kadın Boks Takımı olarak da tarihi bir başarı elde ettik. Kadınlar olarak da güzel başarılar kazandığımız bir olimpiyat oldu. Bazılarımızın gönlündeki olmasa da. Her zaman söylüyoruz olimpiyata giden gitmeyen her sporcu çok özeldir. Bence burada aldığımız madalyaların renginden daha çok ne yapmak istediğimiz çok önemli. Biz ülkemizi elimizden geldiğince güzel temsil etmek, ekranların başında bizi izleyen çocuklara da öncü olmak istiyoruz. Bunu da burada görebiliyoruz. Hepsinin gözlerinin içi gülüyor. Umarım bundan sonraki yıllarda da onlara önderlik yapabiliriz. Şu an çok mutluyum genel olarak. Şu an çok taze. Hislerimizi, duygularımızı tam anlamıyla ifade edemiyoruz. Ben sözü arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Hepsi çok değerli, kıymetli. Aralarında ilk olimpiyatı olan var. Hepsi benim için çok başarılı, kıymetli sporcular. Madalya alan ya da alamayan… Hepsine teşekkür ediyorum. Onlarla bu yolculuğu paylaştığım için çok mutluyum. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Umarım bundan sonra daha başarılı, daha özel, daha güzel yıllar geçiririz. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HATİCE AKBAŞ: ABLALARIMIN İZİNDEN DEVAM EDİYORUM

Kadınlar 54 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. İlk olimpiyatı olduğunu hatırlatan Akbaş, "İlk olimpiyatım. Ülkeme böyle bir madalya kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. Kadın boksu olarak ne kadar başarılı olduğumuzu bu olimpiyatta da kanıtladığımızı düşünüyorum. Ablalarımın izinden devam ediyorum. Çok güzel başarılara imza atacağımıza da inanıyorum. Destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

NAFİA KUŞ: BİR SONRAKİ OLİMPİYATTA ÜLKEMİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ

Tekvando kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan Nafia Kuş, bu olimpiyatta madalya kazanmanın kendilerine nasip olduğunu, bunun gururunu yaşadıklarını belirtti. 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi zirveye taşıyacaklarını belirten Nafia Kuş, "Hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Bu madalya heyecanını tüm sporcularımızla birlikte yaşamak isterdik. Bu kez bizlere nasip oldu. Bir sonraki olimpiyatlarda diğer takım arkadaşlarımıza nasip olacak. Oraya giden tüm sporcuların tek bir hedefi var. Her zaman ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek. Atmosfer gerçekten inanılmazdı. Bu benim ikinci olimpiyatımdı. Tokyo'da bu heyecanı yaşamadık çünkü seyirci yoktu. Burada inanılmaz bir kalabalık vardı. Tekrar söylüyorum. Hepimizin tek hedefi İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmaktı. Bir sonraki olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Şu an bizler madalya kazandık. Bir sonraki olimpiyatta ülkemizi zirveye taşıyacağız" diye konuştu.

ESRA YILDIZ: BİR SONRAKİ OLİMPİYATLARDA DAHA GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUM

Kadınlar boks 57 kiloda bronz madalya kazanan Esra Yıldız, "Güzel başarılarla ülkemize döndük. Mutluyuz. Tabii ki istediğimiz olmadı, altın madalyamız olsa güzel olacaktı. Ancak mutluyuz. Ben Tokya'da çeyrek finalde 3-2 kaybetmiştim. Madalyam kıl payı kaçmıştı. Burada madalyayı aldık. Bir sonraki olimpiyatlarda daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.

BUSE ÇAVUŞ TOSUNOĞLU: 2028 LOS ANGELES'TA ALTIN MADALYA İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ

Kadınlar 68 kiloda olimpiyat üçüncüsü olan Buse Çavuş Tosunoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın güreşi adına ikinci bronz madalyayı kazandım. Tarihi bir başarıya imza attık. Hedefimiz altın madalya kazanmaktı çünkü kadın güreşinde daha önce altın madalya yoktu. Ancak nasip olmadı. Diğer branşlarda madalya alan, alamayan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Görünmeyen çok büyük emek ve fedakarlıklar var. Kadına, spora, sporcuya, bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. Altın madalya için hedefimizi devam ettireceğiz. 2028 Los Angeles'ta altın madalya için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU BAŞKANI ŞAHİN: DAHA BÜYÜK BAŞARILARLA ÜLKEMİZİ SEVİNDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Daha büyük başarılarla ülkemizi sevindirmeye devam edeceklerini belirten Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şöyle konuştu:

"Bir olimpiyat bitti. Madalyalarımız memleketimize hayırlı olsun. Üzüldüğümüz nokta şu, bakanlığımız bütün federasyonlara çok büyük destek verdi. Fakat acımasız eleştiriler görüyorum. Yanlış eleştiriler, sahayı bilmeyen, olimpiyattan anlamayan bazı insanlar konuşuyor. Bu iyi bir şey değil. Biz federasyonlar olarak her türlü desteği aldık. Bazen sporda planlar tutmaz. 2023'ün dünya şampiyonuyuz. 3 tane dünya şampiyonu çıktı. Burada sistem o kadar enteresandık ki bazı sporcularımız ileriye gidemedi. Sporda bunlar olasıdır. Bu eleştiriler çok acımasızca. Bir sonrakinde çocuklarımız bayrağımızı dalgalandırmaya devam eder. Onlara destek olmamız lazım. Dünya şampiyonasından geldik, olimpiyatta madalya geleneğimizi devam ettirdik. Bu çok önemli. Madalyanın rengi de önemlidir ama önemli olan kürsüde çocuklarımızın ülkemizi temsil etmesidir. Onları da kutluyorum, tebrik ediyorum. Türk sporu gelişiyor. Bazen madalyaya ulaşamayabilir ama gelecekte cimnastik de diğer branşlarda çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Yolumuza durmadan devam edeceğiz. Daha büyük başarılarla ülkemizi sevindirmeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI GÖZGEÇ: ALTIN MADALYA ALMAMIZ GEREKİYORDU

Türkiye'nin boks branşından beklentisinin yüksek olduğunu belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Beklentilerimiz çok yüksekteydi. 2 gümüş, 1 bronz madalya almış durumdayız. Ülkemizde bizim sporumuzdan beklenti daha yüksekti. Altın madalya almamız gerekiyordu. Dünya üçüncüsü olduk biz, şu an beşinciyiz. Altın madalya almış olsak dünya ikincisi olacaktık. Bunlar nasip işi" diye konuştu.