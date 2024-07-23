Paris 2024 Olimpiyatları'nda İlk Müsabakalar Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda İlk Müsabakalar Başlıyor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün futbol ve ragbi maçları başlıyor. Açılış seremonisinden önce futbol maçları Arjantin-Fas ve Özbekistan-İspanya arasında oynanacak. Yedili ragbi maçları ise Avustralya-Samoa ile başlayacak.

23.07.2024 10:27
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk müsabakalar yarın başlayacak. Futbol ve Ragbi maçları, açılış seremonisinden önce start alacak.

Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında 26 Temmuz'daki açılış seremonisi öncesinde ilk maçlar futbolda oynanacak.

Saint-Etienne'de bulunan Geoffroy-Guichard Stadı'ndaki Arjantin- Fas, Paris'te yer alan Parc des Princes'deki Özbekistan- İspanya müsabakaları oyunlardaki ilk karşılaşmalar olacak. İki karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.

Yedili Ragbi oyunlarında müsabakalar Stade de France'de oynanacak. İlk maç TSİ 16.30'da Avustralya ile Samoa arasında yapılacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün gerçekleştirilecek futbol ve ragbi maçlarının programları şu şekilde:

Futbol:

16.00 Arjantin-Fas (Geoffroy-Guichard)

16.00 Özbekistan-İspanya (Parc des Princes)

18.00 Gine- Yeni Zelanda (Nice)

18.00 Mısır- Dominik Cumhuriyeti (La Beaujoire)

20.00 Irak- Ukrayna (Lyon)

20.00 Japonya- Paraguay (Bordeaux)

22.00 Fransa-ABD (Marsilya)

22.00 Mali- İsrail (Parc des Princes)

Yedili Ragbi:

16.30 Avustralya-Samoa (Stade de France)

17.00 Arjantin- Kenya (Stade de France)

17.30 Fransa-ABD (Stade de France)

18.00 Fiji- Uruguay (Stade de France)

18.30 İrlanda Cumhuriyeti- Güney Afrika (Stade de France)

19.00 Yeni Zelanda-Japonya (Stade de France)

20.00 Avustralya-Kenya (Stade de France)

20.30 Arjantin-Samoa (Stade de France)

21.00 Fransa-Uruguay (Stade de France)

21.30 Fiji-ABD (Stade de France)

22.00 İrlanda Cumhuriyeti-Japonya (Stade de France)

22.30 Yeni Zelanda-Güney Afrika (Stade de France)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyatları'nda İlk Müsabakalar Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyatları'nda İlk Müsabakalar Başlıyor - Son Dakika
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