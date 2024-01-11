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Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza - Son Dakika
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Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza

PFDK, Süper Lig'den Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor olmak üzere 4 kulübe para cezası verdi. Fenerbahçe'ye 582 bin, Trabzonspor'a 140 bin, Kayserispor'a 168 bin ve Sivasspor'a 192 bin lira para cezası kesildi.

11.01.2024 - 17:23,  Güncelleme: 17:36
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

4 KULÜBE PARA CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne 582 bin, Trabzonspor'a 140 bin, Mondihome Kayserispor'a 168 bin, EMS Yapı Sivasspor'a 192 bin lira ceza verdi.

ALİ ÇAMLI'YA HAK MAHRUMİYETİ BELÖZOĞLU'NA PARA CEZASI

Kurul ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 39 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

DEMİREL'E İHTAR

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar verilirken; Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerinin bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandığı kaydedildi.

Fatura kabarık! PFDK\'dan 4 takıma aynı ceza
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza - Son Dakika
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