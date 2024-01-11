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PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi - Son Dakika
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PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye İstanbulspor maçında taraftarların çirkin tezahüratı ve saha olayları nedeniyle 582 bin TL, Trabzonspor'a MKE Ankaragücü maçında taraftarların çirkin tezahüratı nedeniyle 140 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor\'a para cezası verdi
11.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:01
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye, İstanbulspor deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunması, saha olayları ve merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı 582 bin TL, Trabzospor'a da MKE Ankaragücü maçında bordo-mavili taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunmasından dolayı 140 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.01.2024 tarih ve 41 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

Kasımpaşa'nın, 09.01.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Misafir Tribünü 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Hatayspor Kulübü Antrenörü Volkan Demirel'in, 06.01.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 07.01.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin 07.01.2024 tarihinde oynanan İstanbulspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt 317, 318, 319, 320, 321 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, 06.01.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 06.01.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübünün, 07.01.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C-D-E, Doğu Alt Tribün C-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor'un, 07.01.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A ve Güney Üst B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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