PFDK'dan kulüplere para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'ya 200 bin, Galatasaray ve Gaziantep FK'ya ise 56'şar bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 14.08.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 15.08.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.08.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 12.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde A Takım Listesine yazılan 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip en az 2 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 1 futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün antrenörü BİRTAN GÜNER'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü hakkında, 13.08.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; eylemin cezalandırmaya yeterli boyutta olmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi RIFAT TAŞ'ın, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 14.08.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLİNES KUZEY TRİBÜNÜ H blok, REALTÖR GLOBAL GÜNEY TRİBÜNÜ GÜNEY KALE ARKASI B, C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.08.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜNÜ A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- GALATASARAY A.Ş.'nin, 13.08.2022 tarihinde Ali oynanan GALATASARAY A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 15.08.2022 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, müsabaka isim listesinde yazılan futbolcuların karma alandan geçmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ATASEVER'in, akredite edilmediği alanda bulunmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü MUZAFFER BİLAZER'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi DURSUN ALİ TAYŞİ'nin, akredite edilmediği alanda bulunmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 15.08.2022 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, kulüp bayrağının organizasyon toplantısında stadyum müdürüne teslim edilmemesi ve stadyuma asılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, müsabaka isim listesinde yazılan futbolcuların karma alandan geçmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BODRUMSPOR A.Ş.'nin, 14.08.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BODRUMSPOR A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MANİSA FK'nın, 13.08.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde evsahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan NUMARALI TRİBÜN ALT B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- BOLUSPOR Kulübünün, 13.08.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 14.08.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu OZAN SOL'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

- İstanbul