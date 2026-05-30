PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Kez Şampiyon

30.05.2026 22:42
Paris Saint-Germain, Arsenal'ı penaltılarda yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti.

Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ve toplamda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final müsabakası, Fransız temsilcisi PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puskas Arena'da yapıldı.

Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran PSG, mutlu sona ulaşan takım oldu.

PSG, 3. finalinde 2. kez kazandı

Paris Saint-Germain, tarihinde 3. kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Fransa temsilcisi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

PSG, üçüncü kez yükseldiği finalde Arsenal'ı geçerek üst üste ve toplamda 2. kez şampiyon oldu.

Arsenal, yine üzgün ayrıldı

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi.

Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden de istediğini elde edemedi.

Finalistler ve kupa sayıları

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

TakımFinalKupa
Real Madrid1815
Milan117
Liverpool106
Bayern Münih116
Barcelona85
Ajax64
Inter73
Manchester United53
Juventus92
Benfica72
Chelsea32
PSG32
Nottingham Forest22
Porto22
Manchester City21
Celtic21
Hamburg21
Steaua Bükreş21
Olimpik Marsilya21
Borussia Dortmund31
Feyenoord11
Aston Villa11
PSV11
Kızılyıldız11
Atletico Madrid31
Valencia20
Reims20
Arsenal20
Fiorentina10
Eintracht Frankfurt10
Partizan10
Panathinaikos10
Leeds United10
Saint-Etienne10
Borussia Mönchengladbach10
Club Brugge10
Malmö10
Roma10
Sampdoria10
Bayer Leverkusen10
Monaco10
Tottenham10

Fransızlar üçüncü kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları güldü.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4 kez mutlu sona ulaştı.

Fransız ekiplerinin 3. kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımlarına da birer kez gitti.

ÜlkeŞampiyonFinal
İspanya2031
İngiltere1527
İtalya1230
Almanya819
Hollanda68
Portekiz49
Fransa39
Romanya12
İskoçya12
Yugoslavya12
Belçika01
Yunanistan01
İsveç01

Finaller

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SezonŞampiyonFinalistSonuç
1955-56Real MadridReims4-3
1956-57Real MadridFiorentina2-0
1957-58Real MadridMilan3-2 (Uzatma)
1958-59Real MadridReims2-0
1959-60Real MadridEintracht Frankfurt7-3
1960-61BenficaBarcelona3-2
1961-62BenficaReal Madrid5-3
1962-63MilanBenfica2-1
1963-64InterReal Madrid3-1
1964-65InterBenfica1-0
1965-66Real MadridPartizan2-1
1966-67CelticInter2-1
1967-68Manchester UnitedBenfica4-1 (Uzatma)
1968-69MilanAjax4-1
1969-70FeyenoordCeltic2-1 (Uzatma)
1970-71AjaxPanathinaikos2-0
1971-72AjaxInter2-0
1972-73AjaxJuventus1-0
1973-74Bayern MünihAtletico Madrid1-1, 4-0
1974-75Bayern MünihLeeds United2-0
1975-76Bayern MünihSaint-Etienne1-0
1976-77LiverpoolB. Mönchengladbach3-1
1977-78LiverpoolClub Brugge1-0
1978-79Nottingham ForestMalmö1-0
1979-80Nottingham ForestHamburg1-0
1980-81LiverpoolReal Madrid1-0
1981-82Aston VillaBayern Münih1-0
1982-83HamburgJuventus1-0
1983-84LiverpoolRoma1-1 (4-2 pen.)
1984-85JuventusLiverpool1-0
1985-86Steaua BükreşBarcelona0-0 (2-0 pen.)
1986-87PortoBayern Münih2-1
1987-88PSVBenfica0-0 (6-5 pen.)
1988-89MilanSteaua Bükreş4-0
1989-90MilanBenfica1-0
1990-91KızılyıldızMarsilya0-0 (5-3 pen.)
1991-92BarcelonaSampdoria1-0 (Uzatma)
1992-93MarsilyaMilan1-0
1993-94MilanBarcelona4-0
1994-95AjaxMilan1-0
1995-96JuventusAjax1-1 (4-2 pen.)
1996-97Borussia DortmundJuventus3-1
1997-98Real MadridJuventus1-0
1998-99Manchester UnitedBayern Münih2-1
1999-00Real MadridValencia3-0
2000-01Bayern MünihValencia1-1 (5-4 pen.)
2001-02Real MadridBayer Leverkusen2-1
2002-03MilanJuventus0-0 (3-2 pen.)
2003-04PortoMonaco3-0
2004-05LiverpoolMilan3-3 (3-2 pen.)
2005-06BarcelonaArsenal2-1
2006-07MilanLiverpool2-1
2007-08Manchester UnitedChelsea1-1 (6-5 pen.)
2008-09BarcelonaManchester United2-0
2009-10InterBayern Münih2-0
2010-11BarcelonaManchester United3-1
2011-12ChelseaBayern Münih1-1 (4-3 pen.)
2012-13Bayern MünihBorussia Dortmund2-1
2013-14Real MadridAtletico Madrid4-1 (Uzatma)
2014-15BarcelonaJuventus3-1
2015-16Real MadridAtletico Madrid1-1 (5-3 pen.)
2016-17Real MadridJuventus4-1
2017-18Real MadridLiverpool3-1
2018-19LiverpoolTottenham2-0
2019-20Bayern MünihParis Saint-Germain1-0
2020-21ChelseaManchester City1-0
2021-22Real MadridLiverpool1-0
2022-23Manchester CityInter1-0
2023-24Real MadridBorussia Dortmund2-0
2024-25PSGInter5-0
2025-26PSGArsenal1-1 (4-3 pen.)

On yıl sonra sonucu penaltılar belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

"Devler Ligi"nde bundan önce seri penaltı atışlarına giden final müsabakası, 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Real Madrid, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak mutlu sona ulaştı.

Kaynak: AA

