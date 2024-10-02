Real Madrid Euroleague'de Tarihin Zirvesinde - Son Dakika
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Spor

Real Madrid Euroleague'de Tarihin Zirvesinde

Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kazanan takım olarak öne çıkıyor.

02.10.2024 11:16
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin yarın başlayacak 2024-2025 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansının, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırladığı dosya haberlerin ilk bölümünde, organizasyon tarihinin şampiyonları ele alındı.

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde Real Madrid, 11 kezle adını zirveye en çok yazdıran takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi diğer 10 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yılında kazandı.

CSKA Moskova ikinci sırada

Rusya ekibi CSKA Moskova ise 8 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.

Organizasyonda 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes'i finalde 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yıllarında da şampiyonluk yaşadı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle 2021-2022 sezonunda ligden ihraç edilen Rus takımları, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının ardından bu sezon da organizasyonda yer alamayacak.

Panathinaikos'un 7 şampiyonluğu var

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi 7 şampiyonluk elde etti.

Kupa 1'de 8 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig adıyla oynanan organizasyonun finalinde İsrail'in Maccabi takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Ligde 15 kez final oynayan İsrail temsilcisi Maccabi de 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında olmak üzere 6 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İtalya'nın Varese takımı ise 5 kez kupayı elde etti.

Türkiye'den iki şampiyon

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunda Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022'de şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe ise ligde 2017 yılında şampiyonluğa ulaştı.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu.

Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başladı.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

YılYerFinalSonuç
1958Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya86-81/ 84-71
1959Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya79-58/ 69-67
1960Tiflis/RigaASK RİGA-Dinamo Tiflis61-51/ 69-62
1961Riga/MoskovaCSKA MOSKOVA-ASK Riga61-66/ 87-62
1962CenevreDİNAMO TİFLİS-Real Madrid90-83
1963Madrid/MoskovaCSKA MOSKOVA-Real Madrid69-86/ 99-80
1964Brno/MadridREAL MADRİD-Spartak Brno99-110/ 84-64
1965Moskova/MadridREAL MADRİD-CSKA Moskova81-88/ 76-62
1966BolognaSİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag77-72
1967MadridREAL MADRİD-Simmenthal Milano91-83
1968LyonREAL MADRİD-Spartak Brno98-95
1969BarcelonaCSKA MOSKOVA-Real Madrid103-99
1970SaraybosnaIGNİS VARESE-CSKA Moskova79-74
1971AntwerpCSKA MOSKOVA-Ignis Varese67-53
1972Tel AvivIGNİS VARESE-Jugoplastica Split70-69
1973LiegeIGNİS VARESE-CSKA Moskova71-66
1974NantesREAL MADRİD-Ignis Varese84-82
1975AntwerpIGNİS VARESE-Real Madrid79-66
1976CenevreM. VARESE-Real Madrid81-74
1977BelgradMACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese78-77
1978MünihREAL MADRİD-Mobilgirgi Varese75-67
1979GrenobleBOSNA SARAJEVO-Emerson Varese96-93
1980BerlinREAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv89-85
1981StrasbourgMACCABİ TEL AVİV-S.Bologna80-79
1982KölnSQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv86-80
1983GrenobleFORD CANTU-Billy Milano69-68
1984CenevreBANCO Dİ ROMA-FC Barcelona79-73
1985AtinaCİBONA ZAGREB-Real Madrid87-78
1986BudapeşteCİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas94-82
1987LozanTRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv71-69
1988GentPHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv90-84
1989MünihJUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv75-69
1990ZaragosaJUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona72-67
1991ParisPOP 84 SPLİT-FC Barcelona70-65
1992İstanbulPARTİZAN-Joventut Badalona71-70
1993AtinaCSP LİMOGES-Benetton Treviso59-55
1994Tel AvivJOVENTUT BADALONA-Olympiakos59-57
1995ZaragosaREAL MADRİD-Olympiakos73-61
1996ParisPANATHİNAİKOS-FC Barcelona67-66
1997RomaOLYMPİAKOS-FC Barcelona73-58
1998BarcelonaKİNDER BOLOGNA-AEK Atina58-44
1999MünihZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna82-74
2000SelanikPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv73-67
2001Paris(Suprolig)MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos81-67
2001Bologna/VitoriaKİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
2002BolognaPANATHİNAİKOS-Kinder Bologna89-83
2003BarcelonaFC BARCELONA-Benetton Treviso76-65
2004Tel AvivMACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna118-74
2005MoskovaMACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica90-78
2006PragCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv73-69
2007AtinaPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova93-91
2008MadridCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv91-77
2009BerlinPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova73-71
2010ParisBARCELONA-Olympiakos86-68
2011BarcelonaPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv78-70
2012İstanbulOLYMPİAKOS-CSKA Moskova62-61
2013LondraOLYMPİAKOS-Real Madrid100-88
2014MilanoMACCABİ ELECTRA-Real Madrid98-86
2015MadridREAL MADRİD-Olympiakos78-59
2016BerlinCSKA MOSKOVA-Fenerbahçe101-96
2017İstanbulFENERBAHÇE-Olympiakos80-64
2018BelgradREAL MADRİD-Fenerbahçe85-80
2019VitoriaCSKA MOSKOVA-Anadolu Efes91-83
2020---Tamamlanamadı---
2021KölnANADOLU EFES-Barcelona86-81
2022BelgradANADOLU EFES-Real Madrid58-57
2023KaunasREAL MADRİD-Olympiakos79-78
2024BerlinPANATHİNAİKOS-Real Madrid95-80
Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid Euroleague'de Tarihin Zirvesinde - Son Dakika

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