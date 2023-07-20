Real Madrid'in hocası Ancelotti, Arda Güler'e özel program hazırlattı! Acilen çözmesi gereken iki konu var

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana performansıyla büyüleyen Arda Güler, ABD kampında ilk kez sahaya çıkacak. İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldız için özel bir antrenman programı hazırlatan teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'in kilo almasını ve güçlenmesini istiyor.

İLK SINAVINA MILAN KARŞISINDA ÇIKACAK

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.

23 Temmuz'da başlayacak "Soccer Champions Tour" programı şöyle:

05:30/23 Temmuz Pazar: Barcelona – Juventus

05:00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan

03:30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United

05:30/27 Temmuz Perşembe: Arsenal – FC Barcelona

05:30/28 Temmuz Cuma: Juventus – AC Milan

00:00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid

06:00/2 Ağustos Çarşamba: AC Milan – Barcelona

02:30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid