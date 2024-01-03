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Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı - Son Dakika
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Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı

La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Mallorca'yı tek golle mağlup etti. Sakatlığı geçen ve aylar sonra maç kadrosuna giren Arda Güler maçta süre alamadı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçtan önce yaptığı açıklamada sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in bu karşılaşmada forma giyebileceğini söylemişti.

Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
03.01.2024 - 23:19,  Güncelleme: 23:22
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Madrid ekibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti. Sakatlığı geçen Arda Güler aylar sonra ilk kez maç kadrosuna girmesine rağmen karşılaşmada süre alamadı.

REAL MADRID 3 PUANI ALDI

La Liga 19. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Mallorca takımları Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanya'nın lideri Real Madrid 78. dakikada Rudiger'in attığı tek golle 3 puanı alıp zirvedeki yerini korudu.

Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı

ARDA YİNE YEDEK KALDI

Real Madrid'ın milli yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sakatlığını atlatan ve aylar sonra maç kadrosuna giren Güler mücadelede forma şansı bulamadı.

Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı

OYUNA GİRMEYECEĞİNİ ANLAYINCA KULÜBEYE HAREKET ETTİ

Mücadele öncesi ilk kez oynama hayali kuran Arda Güler, teknik direktör Ancelotti'nin kararı ile mücadeleyi yine yedek kulübesinde tamamladı.Maça giremeyeceğini anlayan Arda'nın üzerindeki yeleği çıkarıp oyuna giren takım arkadaşlarına başarılar diledikten sonra kulübeye geçtiği anlar tribünde oturan bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı

ANCELOTTI SİNYAL VERMİŞTİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in Mallorca maçında forma giyebileceğini söylemişti. Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya ise "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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