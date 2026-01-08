Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Yüksekova spor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etmesi Hakkari'de sevinçle karşılandı. Spor tesislerinde düzenlenen törende kurban kesildi, dualar edildi; futbolcular soğuk havaya rağmen halay çekti.

YÜKSEKOVASPOR'A OTOBÜS HEDİYESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na takım otobüsü armağan etti. Otobüs, kulüp yöneticileri tarafından teslim alınırken, spor tesislerinin bahçesinde tören düzenlendi.

KURBAN KESİLDİ, DUALAR EDİLDİ

Törende kurbanlar kesildi, dualar edildi. Futbolcular, Kaymakam Mustafa Akın ve törene katılanlarla birlikte halay çekerek mutluluklarını paylaştı. Hava sıcaklığının -3 derece olduğu anlarda yapılan kutlama, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

KÜBRA ŞEN: ÇOK MUTLUYUZ

Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen törende yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Şen, "Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR TURU ATTILAR

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular, yeni takım otobüsüyle şehir turu attı. Törene Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, AKP İlçe Başkanı Burhan Yaşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı kurum amirleri de katıldı.

KÜLLİYE BULUŞMASI HATIRLATILDI

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmesi sonrası Erdoğan tarafından 27 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildiği de hatırlatıldı.