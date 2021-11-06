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Renay Onur: "Herkesi maratonu izlemeye davet ediyorum" - Son Dakika

Renay Onur: "Herkesi maratonu izlemeye davet ediyorum"

06.11.2021 11:41

- Renay Onur: "Herkesi maratonu izlemeye davet ediyorum" Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbulluları yarın koşulacak olan 43. Nkolay İstanbul Maratonu'nu seyretmek için parkura davet etti.

- Renay Onur: "Herkesi maratonu izlemeye davet ediyorum"

İSTANBUL - Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbulluları yarın koşulacak olan 43. Nkolay İstanbul Maratonu'nu seyretmek için parkura davet etti.

Bu yıl 43. kez düzenlenecek olan Nkolay İstanbul Maratonu öncesi maratonun fuarı da Yenikapı'da bulunan Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur fuar alanında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 43. Nkolay İstanbul Maratonu hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Onur, "Fuarın açılmasıyla beraber artık hazırlıklarımız bitti. Biz maratona hazırız diyoruz. Bu fuarın üç amacı var. Pazar günü parkura çıkacak kişilerin çantalarını tişörtlerini ve koşu numaralarını aldıkları yer. İki, spor yapan yapmayı seven aktif yaşayan herkesin muhtemelen alışveriş yaptıkları tüm markaları bir arada bulabildikleri yer oluşturmaya çalıştık. Çok fazla çeşit var. Yine muhtemelen başka hiçbir yerde alamayacakları fiyata da alabilecekleri ortam var. Üçüncü olarak da etrafta görmüşsünüzdür farklı oyunlar ve eğlenceler var. Hepsinin ortak noktası bir spor öğretiyor veya spor yaparken eğleniyorsunuz. Bu üçünü bir arada vermeye çalışıyoruz. Perşembe Cuma ve cumartesi açık Pazar günü zaten hep beraber koşuyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Bu yıl halk koşusunu 20 bin kişi ile sınırladık"

Bu yıl halk koşusunda kontenjanı sınırlı tuttuklarını aktaran Renay Onur, "Bu sene kriterlerimizde hiçbir şeyi gevşetmedik. Yalnızca 2019'da gördüğümüz 50-55 bin kişilik halk koşusunu 20 bin kişi ile sınırladık. Kayıt aşamasından kit alımına bu fuara girişe kadar sağlık bakanlığı ile yaptığımız entegrasyon sayesinde herkes anlık olarak HES kodlar takip ediliyor, kontrol ediliyor. Aşısı yoksa da PCR testi ile girmesi isteniyor. O yüzden güvenli alanımız devam ediyor. Geçen seneden farkımız bu. Halk koşusuna katılımı 15 km sınırladık. Önümüzdeki sene bence hem rakamları açısından hem şehirdeki katılım açısından bayağı heyecanlı bir yarış görüyor olacağız" ifadelerini kullandı

"Geçen seneki parkuru sabit hale getirmek için çalışıyoruz"

Geçen yıl pandemiden dolayı değiştirdikleri parkuru sürekli hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Onur, "Geçen sene hatırlarsanız pandemi sebebiyle startı ve finişi bir araya getirmek için bir seneliğine parkur çalışmıştık. Eski parkurumuza geri döndük. Koşu topluluğundan ve koşanlardan geçen seneki parkurlar ilgili olumlu şeyler duyuyoruz. Bugünlerde tekrar İstanbul Maratonu parkuruyla ilgili çalışıyoruz. Geçen seneki parkuru değerlendiriyoruz. O parkuru bundan sonraki parkurumuz olarak kullanıp kullanmamak için böyle çalıştığımız bir dönemdeyiz" açıklamasını yaptı.

" Londra, New York ve Barcelona maratonu gibi olma yolunda güzel bir adım attık"

Bu yıl maraton tarihinde en fazla Türk atletin katılacağının altını çizen Onur, şu ifadelere yer verdi:

"Esasında uzun dönemli bir çalışmanın getirdiği bir sonuç. O yüzden ekip olarak çok mutluyuz. 1 yıldır bunun iletişimini yapmaya çalışıyoruz. Çalışınca olduğunu da gördük. Bugüne kadarki en yüksek 42 km katılımı 2018-2019 yılında bin 500 kişiydi. Şu anda 3 bin kayıt var maratonda. Tahminimiz 2 bin 500 kişi bitiriyor olacak. Bin 500'den 2 bin 500'e çok ciddi bir artış var. Yüzde 60-70'lik bir artıştan bahsediyoruz. Bunun bizi sevindirme sebebi şu doğru yaparsak katılımcının geldiğini gördük. Bence artık Türkiye'de maraton katılımcısının artacağı döneme girdik. Biz de böyle olmak istediğimiz dünyanın en büyük maratonları gibi Londra, Paris, New York, Barcelona gibi 50 bin kişinin koştuğu 30-35 bininin o ülkenin koşucuları olduğu bir koşu olma yolunda güzel bir adım."

"Sanal maratona 3 bine yakın kayıt yapıldı"

Renay Onur, 30-31 Ekim tarihlerinde koşulan sanal koşu ile ilgili de bilgi vererek, "2 bin kişi bitirdi. Sanal koşu esasında pandemi öncesinde dünyada olan bir şeydi ama pandemiyle birlikte önemi çok arttı. O tarihte o şehirde olamayacak olanlar, seyahat edemeyecek olanlar o koşunun heyecanını yaşamak istiyorlar. O yüzden sanal maraton böyle güzel bir açığı kapatıyor. Devam ediyor olacağız. Bu sene de 3 bine yakın kayıt oldu 2 bin kişi bitirdi. Koşanlardan aldığımız geri bildirimler çok güzel. Sosyal medya paylaşımları çok güzel. Bir de biz o sanal koşuyu yapanlarla dönüp fiziki koşuyu konuşmaya başlıyoruz. Sanal koşu koşmuş herkese hadi gelin bizim yarı maratona katılın, hadi gelin 42 kilometreye katılın' diyoruz. O yüzden güzel bir iletişim aracı esasında" değerlendirmesini yaptı.

"İstanbulluları maratonu izlemeye davet ediyorum"

İstanbulluları maratonu izlemek için parkura davet eden Onur açıklamasın şu ifadelerle tamamladı:

"Pazar günü daha değerli bir planı olmayan herkesi İstanbul'daki maratonu seyretmek için parkura davet ediyorum. İstanbul'u trafiksiz parkurda görebileceğiniz tek gün. Gelin, koşan yerli yabancı atletleri izleyin. Gelin, hobisi koşmak olan insanların nasıl koştuğunu izleyin. Hem keyif alırsınız hem belki siz de koşmaya karar verirsiniz"

Kadir Topbaş, İstanbul, Yenikapı, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Renay Onur: 'Herkesi maratonu izlemeye davet ediyorum' - Son Dakika Spor


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