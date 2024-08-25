Resmen "al da at" dedi! Herkes Sacha Boey'in asistini konuşuyor - Son Dakika
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Resmen "al da at" dedi! Herkes Sacha Boey'in asistini konuşuyor

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Geçen sezonun devre arasında rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sezona fırtına gibi başladı. Bundesliga'nın ilk haftasında Wolfsburg'a konuk olan Münih'in 19. dakikada Musiala ile bulduğu golün asisti Boey'den geldi. Fransız sağ bekin yaptığı bu asist, sosyal medyada gündem oldu.

25.08.2024 17:43  Güncelleme: 18:01
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Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman devindeki yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Boey, ilk maçtan asist yaptı.

MUSIALA'YA "AL DA AT" DEDİ

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, 19. dakikada Musiala'nın golü ile öne geçerken asist ise Boey'in ayağından geldi. Fransız sağ bekin yaptığı bu asist, sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu, Wolfsburg'un 47. dakikada penaltıdan attığı golde penaltıya sebep olan isim oldu. Genç savunmacı, 65. dakikada ise yerini Müller'e bıraktı.

İşte Boey'in asistiyle gelen gol;

Resmen 'al da at' dedi! Herkes Sacha Boey'in asistini konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Resmen 'al da at' dedi! Herkes Sacha Boey'in asistini konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Resmen 'al da at' dedi! Herkes Sacha Boey'in asistini konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Resmen 'al da at' dedi! Herkes Sacha Boey'in asistini konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

5 GOLLÜ MAÇI BAYERN KAZANDI

Volkswagen Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-2 kazandı. Münih'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jamal Musiala 65. dakikada Jakub Kaminski(k.k.) ve 82. dakikada Serge Gnabry kaydetti. Wolfsburg'un golleri ise 47 ve 55. dakikalarda Lovro Majer'den geldi.

TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI SATIŞI

Galatasaray, Sacha Boey'i geçen sezonun devre arasında 30 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Alman devi Bayern Münih'e satmıştı. Boey'in bu transferi, onu Türk futbol tarihinde en yüksek bedelle satılan oyuncular listesinde zirveye oturtmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında sadece 2 kez Münih forması giymişti.

Resmen "al da at" dedi! Herkes Sacha Boey\'in asistini konuşuyor

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Son Dakika Spor Resmen 'al da at' dedi! Herkes Sacha Boey'in asistini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Alper tunga: Karakterli ve kaliteli bir oyuncu... Yolu açık olsun 48 15 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Galatasaray seninle gurur duyuyor Sacha Boey büyümeye devam ediyor 24 8 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: Neden herkes konuluyor çok mu olağan üstü bir asist yapmış ?? 16 9 Yanıtla
  • Çelikk: vay beee inanamıyorum 10 8 Yanıtla
  • Erol null: yaptırdığı penaltıyı kimse konuşmuyor , neden çıktı 2.yarı , gerçekten boş , ne ilerde nede defansı var, zaten ataklar hep o kanattan geldi sonrada oyundan aldı teknik direktöru 12 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yorumlara yazılan cevaplar ekranda görünmüyor. Çok sonradan, ertesi gün falan görünüyor. Bunu düzeltirmisiniz 4 1 Yanıtla
  • Ankara null: kral oo fizik var tank gibi ezer gecer 1 2 Yanıtla

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