Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için ilginç yorum: Sabah kalkamaz - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için ilginç yorum: Sabah kalkamaz

16.09.2022 23:39

Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1'le geçtiği mücadeleyi değerlendiren nlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Mertens, Yusuf ve Yunus'u fiziksel olarak eksik bulduğunu belirterek, "Sergio Oliveira sabah kalkamaz. Orta sahada çok çalıştı. Kolay değil" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Konyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan GalatasarayRıdvan Dilmen, TV 8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"ORTA SAHADA ÇOK ÇALIŞTI"

Yeni transferleri değerlendiren Dilmen, "Mertens, Yusuf ve Yunus'un fiziği çok iyi değil. Omuzu yiyince düşüyor. Sergio Oliveira sabah kalkamaz. Orta sahada çok çalıştı. Kolay değil. Icardi'nin kuvvetli bir şekilde bu takıma dönmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in yorumlarından satır başları şöyle:

"BÜYÜK TAKIMLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ"

"Giresun maçını kaybetti ama bu maçta daha kötü oynadılar. Kazanmalarına rağmen söylüyorum. Galatasaray'ın aldığı puan oynadığı oyundan daha fazla. Ama bu büyük takımlar için büyük avantaj. Kötü oynarken kazanabilmek de büyük iştir.

"KARŞISINDA GOL YEMEYEN BİR TAKIM VARDI"

Avrupa'nın değerli oyuncuları. Bir tanesi PSG'den gelmiş. PSG göndermek zorundaydı ve bekledi sabır gösterdi ve aldı Galatasaray. Vasat geçirdiği ilk yedi haftayı lider kapatması önemli. Yarın öbür gün bu oyuncular toparlandığı zaman bu puanlar çok önemli olacak. Karşısında hiç gol yemeyen bir takım vardı.

"FİZİK GÜCÜ ARTMALI"

Sergio giderek kalitesini gösteriyor. Fiziki anlamda da çok iyi olan bir oyuncu. Savunmada merkezdeki oyuncular süper değil. Emin genç ve zamanı var. Muslera maçı aldı. İki reaksiyon gösterdi. Ve takıma maçı kazandırdı. Okan Hoca bu takımın fizik gücünü artırmalı. Bunun temel sebebi takımın yaşı.

"YUSUF UMARIM MUHAMMET GİBİ OLMAZ"

Galatasaray taraftarı bu sene çok ümitli. Karşısında ciddiye alınacak bir takım vardı. Hocanın taktiksel gelişimi yüzde 1 milyon halletmesi gerekiyor. Ama sonuçlandırmak her zaman iyidir. Futbolda fizik ve taktik çok önemli. Fizik olarak düzeltmek mümkün olmayan oyuncularda ısrar etmenize gerek yok. Yusuf Demir, umarım Beşiktaş'taki Muhammet Demir gibi olmaz.

"BUNU BİR ESPRİ OLARAK KABUL EDELİM"

Galatasaray'da yerli alternatifi değişti. Bana diyorlar ki 'Çok biliyorsan çık kendin yap' En sonunda teknik direktörlüğe soyunacağım. Bunu bir espri olarak kabul edelim. Yeni nesil teknik direktörlük akademisyenleri emrediyor.

"BİR DAKİKA DAHA BEKLESEYDİ FARKLI OLABİLİRDİ"

Galatasaray taç kullanırken Konyaspor oyuncu değiştirdi. O pozisyonda saha dizilimi değişti ve sağdan çıkan oyuncunun kanadından gol yediler. Bir dakika daha bekleseydi farklı olabilirdi.

"KONYASPOR TEDİRGİNLİK YAŞADI"

Geç de olsa Mertens ve Gomis oyundan çıkınca bir hareketlilik oldu. Konyaspor da tedirginlik yaşadı. Konya'da en önemli oyuncusu sakat olduğu için de sıkıntı yaşadı.

"BEN OLSAM TAYLAN'I TUTARDIM"

Bence Muslera tecrübesindeki bir kaleci bu golü çıkarabilir miydim diye düşünmüştür. Muslera'nın bu tür topları çok çıkardığını görmüştüm. Bence duruş hatasından dolayı bu golü çıkaramadı. Kalecinin kaleden çıkması sarı karttır. Kalecinin kaptan olması dezavantajdır. Muslera olay çıktı kalesini terk ettiği için sarı kart gördü. Ben olsam Sergio Oliveira oyundan asla çıkarmam. Ben olsam Taylan'ı tutardım. Bir kaç tane hata yaptığı için vazgeçmemek lazım."

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için ilginç yorum: Sabah kalkamaz - Son Dakika


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