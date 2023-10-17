 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
"Süper Kupa Türkiye'de oynanmalı" diyen Rıdvan Dilmen nedenini de söyledi - Son Dakika

"Süper Kupa Türkiye'de oynanmalı" diyen Rıdvan Dilmen nedenini de söyledi

Son Güncelleme: 17.10.2023 19:57

Ünlü sunucu Rıdvan Dilmen, Süper Kupa'nın Türkiye'de İstanbul Atatürk Stadyumu veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanması gerektiğini belirtti. Dilmen, Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının son günlerinde tarihi bir hikaye oluşturabileceğini belirtip tüm gelirlerin deprem bölgelerine bağışlanması gerektiğini dile getirdi.

Ünlü sunucu Rıdvan Dilmen, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SÜPER KUPA TÜRKİYE'DE OYNANSIN"

Efsane isim Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Süper Kupa, İstanbul Atatürk Stadyumu veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanmalı" dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları;

"Evet! Kulüpler biraz daha fazla kazanabilir! Hatta İspanya ve İtalya süper kupa ve ülkelerinin kupa finallerini Suudi Arabistan'da oynamak için uzun süreli anlaşmalar yaptı. Bizde Kulüpler Birliği ve TFF olarak böyle bir uygulamaya geçebiliriz. Biliyorum, sözlü de olsa Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri TFF'ye tamam demiş! Ancak! Tekrar yineliyorum, bu yıl ekonomik düşünülecek bir yıl değil!"

"GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANSIN"

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali oynanmalı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının son günlerinde tarihi bir hikayeyi kaçırmayalım. Hani özledik ya! Yarı-yarıya tribünleri. İşte fırsat. Hatta tüm gelirleri de deprem bölgelerine bağışlansın. Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu yakışır!"

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Süper Kupa Türkiye'de oynanmalı' diyen Rıdvan Dilmen nedenini de söyledi - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum
21:29 İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurduğu an ortaya çıktı
21:02 Gazze'de hastane katliamı yapan İsrail'den skandal açıklama: Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz
20:50 Gazze'deki hastaneyi vuran İsrail, katliam yaptı! Bölgeden gelen fotoğraflar korkunç
20:27 Son Dakika: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu: En az 500 kişi hayatını kaybetti
20:23 Bu kez saha dışında kendine hayran bıraktı! Mohamed Salah'tan Filistin'e destek
19:52 "Süper Kupa Türkiye'de oynanmalı" diyen Rıdvan Dilmen nedenini de söyledi
19:41 Gazze sınırındaki Sderot kentinden yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü
19:40 Son Dakika: Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
19:05 ''Benekli Ayhan'' olarak bilinen fenomen Ayhan Koç: Bana öldü demişler ama ben 12 saat yolculuk yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 22:02:50. #1.11#
SON DAKİKA: "Süper Kupa Türkiye'de oynanmalı" diyen Rıdvan Dilmen nedenini de söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement