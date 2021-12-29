Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler yeni gelecek hocaya çevrildi. Listede Löw, İsmail Kartal ve Slaven Bilic gibi isimler var. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos'un adı son günlerde Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

"ŞARTLAR VE DOĞRU ZAMAN OLUŞURSA NEDEN OLMASIN"

Real Madrid'in futbol altyapısında görev yapan Roberto Carlos'un Türkiye temsilcisi Fatih Sönmez, TRHaber'den Recep Kıyatsıl'a konuştu. Fenerbahçe'den Roberto Carlos'a ulaşmış bir teklifin olmadığını ifaden eden Fatih Sönmez, "Şu an için bize ulaşmış bir teklif yok. İhtimaller üzerine konuşmak doğru olmaz. Ama şartlar ve doğru zaman oluşursa neden olmasın. Sonuçta Fenerbahçe, Roberto Carlos, Fenerbahçe'nin eski evi" dedi.

"TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE DIŞINDA HİÇBİR TAKIMDA ÇALIŞMAZ"

Roberto Carlos'un Türkiye'de takım çalışmayı düşünmediğini belirten Fatih Sönmez, şu ifadeleri kullandı: Carlos, Türkiye'de Fenerbahçe dışında hiçbir takımda çalışmayı düşünmüyor. Kendisinin kariyer planı olarak üst düzey bir takımda hoca olarak çalışma hayali var ancak şu an kendisi Real Madrid'de mutlu. Futbol elçisi olarak görev yapıyor.

MARCELO SÜRPRİZ DEĞİL

Real Madrid'le yol ayrımında olan Marcelo, futbolu bırakmayı düşünüyor. İspanyol basınında yıldız sol bek için Fenerbahçe'nin de adı geçiyor. Sarı-Lacivertliler'in Marcelo'ya imza attırma ihtimali geçmiş yıllara nazaran çok daha kuvvetli.