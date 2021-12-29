Üye Girişi
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama - Son Dakika

Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama

29.12.2021 17:59

Fenerbahçe'nin, eski futbolcusu Roberto Carlos ve Marcelo'yu getireceği söylentileri iyice kuvvetlendi. Carlos'un menajeri Fatih Sönmez, "Doğru zaman ve şartlar oluşursa neden olmasın" açıklaması yaptı.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler yeni gelecek hocaya çevrildi. Listede Löw, İsmail Kartal ve Slaven Bilic gibi isimler var. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos'un adı son günlerde Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

Roberto Carlos ve Marcelo, F.Bahçeli olacak mı? Heyecanlandıran resmi açıklama

"ŞARTLAR VE DOĞRU ZAMAN OLUŞURSA NEDEN OLMASIN"

Real Madrid'in futbol altyapısında görev yapan Roberto Carlos'un Türkiye temsilcisi Fatih Sönmez, TRHaber'den Recep Kıyatsıl'a konuştu. Fenerbahçe'den Roberto Carlos'a ulaşmış bir teklifin olmadığını ifaden eden Fatih Sönmez, "Şu an için bize ulaşmış bir teklif yok. İhtimaller üzerine konuşmak doğru olmaz. Ama şartlar ve doğru zaman oluşursa neden olmasın. Sonuçta Fenerbahçe, Roberto Carlos, Fenerbahçe'nin eski evi" dedi.

Roberto Carlos ve Marcelo, F.Bahçeli olacak mı? Heyecanlandıran resmi açıklama

"TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE DIŞINDA HİÇBİR TAKIMDA ÇALIŞMAZ"

Roberto Carlos'un Türkiye'de takım çalışmayı düşünmediğini belirten Fatih Sönmez, şu ifadeleri kullandı: Carlos, Türkiye'de Fenerbahçe dışında hiçbir takımda çalışmayı düşünmüyor. Kendisinin kariyer planı olarak üst düzey bir takımda hoca olarak çalışma hayali var ancak şu an kendisi Real Madrid'de mutlu. Futbol elçisi olarak görev yapıyor.

Roberto Carlos ve Marcelo, F.Bahçeli olacak mı? Heyecanlandıran resmi açıklama

MARCELO SÜRPRİZ DEĞİL

Real Madrid'le yol ayrımında olan Marcelo, futbolu bırakmayı düşünüyor. İspanyol basınında yıldız sol bek için Fenerbahçe'nin de adı geçiyor. Sarı-Lacivertliler'in Marcelo'ya imza attırma ihtimali geçmiş yıllara nazaran çok daha kuvvetli.

YORUMLAR
500

Roberto Carlos, Fenerbahçe, Türkiye, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama - Son Dakika Spor


Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı         
18:02
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:39 KARDEMİR çalışanlarına 4 bin liralık promosyon müjdesi verdi
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
17:38 İnşaat işçisinin attığı çivili tahta arkadaşının başına saplandı
17:34 Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor
17:20 Profesörün üvey oğluna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi
16:53 Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız
16:06 Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti
16:05 Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol
16:04 Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 18:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement