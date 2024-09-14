Sakatlanınca gözyaşlarına boğulmuştu! İşte 2 aydır topa değmeyen Messi'nin son durumu - Son Dakika
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Sakatlanınca gözyaşlarına boğulmuştu! İşte 2 aydır topa değmeyen Messi'nin son durumu

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Kolombiya'yı 1-0 yenerek Copa America'yı müzesine götüren Arjantin'de dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, sakatlanarak oyundan çıkmış ve gözyaşlarına boğulmuştu. 2 aydır sahalardan uzak olan Messi, sakatlığını atlattı ve takımla antrenmanlara başladı. 37 yaşındaki futbolcunun 14 Eylül Cumartesi'yi 15 Eylül Pazar'a bağlayan gece TSİ 02.30'da oynanacak olan Philadelphia Union müsabakasında sahada olması bekleniyor.

14.09.2024 17:31  Güncelleme: 17:44
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Copa America finalinde Kolombiya ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan bu yana 2 aydır yeşil sahalardan uzak olan dünyaca ünlü Arjantili futbolcu Lionel Messi, geri dönüyor. Inter Miami Teknik Direktörü Gerardo Martino, dünya yıldızı futbolcunun sakatlıktan geri dönmesine çok az bir süre kaldığını belirtti.

Sakatlandıktan sonra gözyaşlarına boğulmuştu! İşte 2 aydır topa değmeyen Messi'nin son durumu

"ANTRENMANLARA BAŞLADI"

61 yaşındaki teknik adam, Lionel Messi'nin antrenmanlara geri döndüğü müjdesini vererek, "Şu anda iyi durumda. Antrenmanlara yeniden başladı. Cumartesi günü oynanacak maç için düşünüyoruz. Bugünkü çalışmanın ardından stratejimizi belirleyeceğiz ama hazır" dedi.

BU GECE MAÇA ÇIKACAK

Inter Miami, 27 haftası geride kalan MLS'te en yakın takipçisi Cincinnati'nin 8 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor. Messi'nin takımı, ligin 28. haftasında 14 Eylül Cumartesi'yi 15 Eylül Pazar'a bağlayan gece TSİ 02.30'da oynanacak olan Philadelphia Union'u konuk edecek. 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın da bu müsabakada sahadaki yerini alması bekleniyor.

Sakatlandıktan sonra gözyaşlarına boğulmuştu! İşte 2 aydır topa değmeyen Messi'nin son durumu

NASIL SAKATLANMIŞTI?

Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Messi, karşılaşmanın 64. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki oyuncu, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamamıştı. İlk yarıda darbe alan Messi'nim sağ ayak bileğine karşılaşma esnasında buz tedavisi yapılmıştı.

Sakatlandıktan sonra gözyaşlarına boğulmuştu! İşte 2 aydır topa değmeyen Messi'nin son durumu

MESSI'NİN MLS PERFOMANSI

2023 yazında Fransız devi Paris Saint-Germain'den MLS Ligi takımlarından Inter Miami'ye bedelsiz olarak transfer olan 37 yaşındaki Lionel Messi, takımıyla toplamda 29 maça çıktı. Messi, bu karşılaşmalarda 25 gol atıp 16 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Arjantinli yıldızın Miami ile 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sakatlanınca gözyaşlarına boğulmuştu! İşte 2 aydır topa değmeyen Messi\'nin son durumu

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Son Dakika Spor Sakatlanınca gözyaşlarına boğulmuştu! İşte 2 aydır topa değmeyen Messi'nin son durumu - Son Dakika

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