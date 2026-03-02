Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe\'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

4 HAFTA YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Semedo'nun yapılan kontrolleri sonrası yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği netleşti. Deneyimli oyuncu, bu süreçte takımını yalnız bırakacak.

KADRO PLANLAMASI ETKİLENECEK

Semedo'nun yokluğu, Fenerbahçe'nin hem lig hem de olası kupa programında teknik heyetin planlarını doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler, kritik haftalara eksik kadroyla girecek.