Salah'ın Trabzonspor transferi Mısır'dan Trabzon'a charter seferlerini hareketlendirdi - Son Dakika
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Salah'ın Trabzonspor transferi Mısır'dan Trabzon'a charter seferlerini hareketlendirdi

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Salah\'ın Trabzonspor transferi Mısır\'dan Trabzon\'a charter seferlerini hareketlendirdi
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Mohammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Mısır'dan Trabzon'a turist ilgisini artırdı. Kahire-Trabzon charter seferleri ve maç paketleri yoğun ilgi görürken, Salah'ın poz verdiği kaya 'Salah Yaylası' adıyla ziyaretçi çekiyor.

Mohammed Salah geçen sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladığında, yeni adresinin Arabistan Yarımadası'nda olabileceğini düşünenlerin sayısı az değildi.Onu belki de ülkelerinde bir stadyumda izlemeyi hayal eden Arap futbolseverlerden bazıları bugün Trabzon'a kalkan uçaklara biniyor.Kulüp tarihinin tartışmasız en büyük transferi Salah, bu yıl henüz Süper Lig'de çıktığı sekiz maçta sekiz kez fileleri havalandırdı.Avrupa'da, Konferans Ligi'nde de Trabzon'u nereye kadar taşıyabileceğine dair iddialar çeşitli.Trabzon kentinde ise yalnızca saha içi değil saha dışı hareketleri de büyük ilgiyle takip ediliyor.Bir şehre ancak onun niteliğindeki bir oyuncu bu kadar damga vurabilirdi.Şehrin sokaklarında yürürken Mo Salah formalı bir turist dikkatimizi çekiyor. Yana Song, Çin'den Trabzon'a gelmesinin tek sebebinin Mohammed Salah formasını almak olduğunu söylüyor. Song Mısırlı futbolcunun çok sıkı bir hayranı.Üzerine giydiği Liverpool formasının yanında elinde, Trabzonspor forması tutuyor."O Liverpool'un kralıydı, umarım Trabzon'un, hatta Türkiye'nin de kralı olacak" diyor.Çinli Song, Salah'ın Trabzon'a getirdiği turistlerden yalnızca biri.Hem turizm verileri, hem de konuştuğumuz esnaf, Mısırlı turistlerin sayısında artış olduğuna işaret ediyor.

19 Ekim'deki Trabzonspor-Beşiktaş maçı için Mısır'dan gelen taraftar kafilesi medyada geniş yankı bulmuştu. Kahire'ye dönüş için check-in kuyruğunda bekleyen bir Mısırlı kafileyle havalimanında sohbet ediyoruz.Tercümanlık yapan Nisrin İbrahim, konuştuğumuz neredeyse tüm Mısırlılar gibi Trabzon'u ilk defa olarak Mohammed Salah sayesinde duyduğunu söylüyor. "Tüm Mısırlılar hayranı. Onu çok seviyoruz. Trabzon'u seçtiğini duyduğumuzda çok meraklandık. "Salah bu kararı verdiğine göre demek ki bir bildiği var dedik. Trabzon'u mutlaka görmemiz lazım diye düşünüp geldik. Muhteşem bir tatil yaptık. Uzungöl, Hamsiköy'e gittik. Buradan ayrıldığımız için çok üzgünüz."

Mısırlı turistler özellikle şehrin doğasına, yeşiline hayran kaldıklarını ifade ediyorlar. Bir ilaç firması sahibi olan Ahmad Azi, "Burası İsviçre gibi ama helal yemek bulabiliyoruz. İnsanlar bize çok benziyor. Tek farkımız biz sabaha kadar ayaktayız, burada erken yatıyorlar" diyor.Yazılım kalite güvence mühendisi olan Şaime Abdelfateh, "Mutlaka tekrar geleceğim ve çocuklarımı, annemi babamı, tüm ailemi getireceğim." ve o sefer mutlaka yaylaya çıkıp Mohammed Salah taşına da gideceğini söylerken bir kahkaha patlatıyor."Mo Salah taşı" çılgınlığı'Salah Yaylası' çılgınlığı Mısırlı futbolcunun sosyal medya hesabında bir kayanın üzerinde poz verdiği bir fotoğraf paylaşmasıyla başladı. Kısa sürede fotoğrafın şehre 60 km uzaklıkta 2 bin metre rakımda yer alan Kurtdere yaylasında çekildiği ortaya çıktı ve bölgeye ziyaretçi akını başladı.90 dakikalık bir yolculukla, Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'ndan 900 metre yüksekteki meşhur yaylaya varıyoruz.Burası aslında Gümüşhane iline bağlı bir yayla ancak daha çok Trabzonlular tarafından kullanılıyor. Öyle yüksek ki, Karadeniz'in sık ağaçlarından burada iz yok. Bölgeye özgü vargit çiçeklerinin beyaz beyaz parladığı yeşil çimlerin üzerinde, yer yer otlayan inekler ve güzel havadan istifade eden piknikçiler var.

Yaylada tanıştıklarımız arasında babasından doğumgünü hediyesi olarak istediği Mo Salah formasıyla ilkokul öğrencisi Alisa Naz Demircioğlu de vardı. "Salah'ı çok seviyorum. Bugün benim doğumgünüm olduğu için bu yaylaya gelmek istedim. Onun oturduğu taşa oturacağım ve fotoğraf çektireceğim. Çok mutluyum" diyor.Atalarının 550 senedir bu yaylanın sakini olduğunu söyleyen Halil Ercelep yaylaya ilgiden memnun: "Sağ olsun Mohammed Salah buraları neşelendirdi, yaylalar güzelleşti. Kalabalık millet gelip gidiyor; ne kadar güzel hiç tanımadığımız gençleri bile tanıyoruz." Eşi Fatma Ercelep de öyle: "O da bizim gibi bir vatandaş, inşallah kazandırır, Trabzonspor'u ayağa kaldırır" diye şampiyonluk dileklerini önceliyor. Üst yaylada ikamet eden ve kendini "Acemi kemençeci" olarak tanıtan Turgut Kaplan kemençesiyle bir parça çaldıktan sonra "Oldu bu yayla Salah'ların yaylası" diye Erceleplerle şakalaşıyor. Dönüş yolunda navigasyonu açtığımızda konumumuzun "Salah Yaylası" olarak işaretlendiğini farkediyoruz.

20 yıldır turizm sektöründe çalışan Mısırlı acenta sahibi Amr Riyad, Trabzon ile Mısır'ın başkenti Kahire arasında yeni başlayan charter uçak seferlerinin Salah transferiyle birlikte yoğun ilgi gördüğünü söylüyor.Maçlara da ilgi olduğundan bahsediyor: "Bize Salah'ın maçını nasıl izleyebiliriz diye çok soruyorlardı. Biz de maç paketleri de oluşturduk, uçak bileti, otel ve maç bileti içeren paketler de satıyoruz."Salah taşı" turizmi de olumlu etkilemiş durumda. Öyle ki Riyad, üç gün olarak planlanan Trabzon konaklamalarının yayla ziyaretiyle birlikte zaman zaman üç buçuk güne çıktığını söylüyor.

Kaynak: BBC
TrabzonsporTrabzonKahireturistTurizmMısırSporSon Dakika

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