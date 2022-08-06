FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

06.08.2022 22:47
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ivor Matejek (Çekya)Slovenya: Osojnik 14, Petrovic 8, Zemljic 9, Belko 11, Mivsek 2, Cabrilo, Samar 7, Zulic 7, Lampret 3, Skorjanc 1, Kocevar 2, TodorovicTürkiye: Arda Sivas 14,...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Thomas Bissuel (Fransa), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ivor Matejek (Çekya)SLOVENYA: Belko 11, Mivsek 2, Osojnik 14, Petrovic 8, Zemljic 9, Kocevar 2, Zulic 7, Samar 7, Skorjanc 1, Cabrilo, Lampret 3, TodorovicTÜRKİYE: Samet 8, Tan 7, Berke 19, Hamza 4, Arda 14, Özgür, Karahan 20, Kerem 5, Efe, Eray 2, Buğra, Eren1'İNCİ PERİYOT: 28-13İLK YARI: 43-393'ÜNCÜ PERİYOT: 51-615 FAUL: Zemljic (39.10) (Slovenya) İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 79-64 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu.Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakada tribünler tıklım tıklım dolarken, maça 8-0'lık seriyle başlayan Slovenya, Belko ve Osojnik'in dış atışlarıyla farkı 17 sayıya (23-6) kadar çıkardı. Bu bölümde 7-0'lık seri yakalayan Türkiye farkı 10 sayıya indirse de, Slovenya çeyreği 28-13 üstün tamamladı.Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta pota altında etkili olan Slovenya, bu bölümde maçı 20 sayı önde götürürken (36-16), Berke'nin etkili oyunuyla kendine gelen milliler, seyircinin de desteğiyle 9-0'lık seri yakalayıp 15'inci dakikada farkı 11'e (36-25) indirdi. Türkiye, Berke'nin son saniye basketiyle soyunma odasına 4 sayı geride girdi: 43-39.İkinci yarıya Tan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, 23'üncü dakikada Arda'nın dış atışıyla ilk kez öne geçti: 46-47. Müthiş taraftar desteğiyle rakibini hataya zorlayan ay-yıldızlı ekip, periyodun bitimine 1 dakika 49 saniye kala Karahan'ın 3'lüğüyle rakibine 9 sayı üstünlük sağladı: 48-57. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren milli takım 22 sayı bulup, 8 sayıya izin verdiği üçüncü çeyreği 61-51 önde kapattı.Final periyoduna iyi başlayan Türkiye, 35'inci dakikada 10 sayı (57-67) üstünlüğünü korurken, kalan bölümde rakibine geçit vermeyerek maçı 15 sayı farkla 79-64 kazandı: Yarı finalin diğer maçında İspanya, Sırbistan'ı 60-38 mağlup etti.Yarın aynı salonda saat 18.15'te Slovenya-Sırbistan arasında üçüncülük, 20.30'da ise Türkiye-İspanya arasında şampiyonluk maçları oynanacak. Daha önce 2 kez 18 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Türkiye, üçüncü kez kupayı almaya çalışacak.

- İzmir

YORUMLAR
500
Sivas haberi: Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' kapsamında konser düzenlendi Sivas haberi: Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' kapsamında konser düzenlendi Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan, Slovenya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:36 Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor
22:23 İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın "Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok" sözlerine Bakan Soylu'nun açıklamalarıyla cevap verdi
22:03 Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş
21:42 Galatasaray, Dries Mertens transferini KAP'a bildirdi
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Dolmabahçe'de Beşiktaş kayıp! Rakip kaleyi göremediler
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
20:20 Kocaeli'de konuşan Bakanı Soylu kalabalığa böyle bağırdı: Seçim akşamı Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 22:51:22. #1.12#
SON DAKİKA: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement