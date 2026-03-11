Samet Akaydın: Dostluğa Gölge Düşmeyecek - Son Dakika
Samet Akaydın: Dostluğa Gölge Düşmeyecek

Samet Akaydın: Dostluğa Gölge Düşmeyecek
11.03.2026 18:39
Çaykur Rizespor'un Samet Akaydın, Trabzonspor derbisi öncesi dostluğu vurguladı ve galibiyet hedefi belirtti.

ÇAYKUR Rizespor'un milli savunmacısı Samet Akaydın, "İki şehir arasındaki dostluğa kimse gölge düşüremeyecek. Sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetimde hazırlıkların sürdüren yeşil-mavililer, antrenmana ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo ve kısa pas çalışmasıyla sürdürülen antrenman taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli oyuncu Samet Akaydın, konuşmasına dün akşam vefat eden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ı andı. Akaydın, "Orhan hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. Böyle zamanlarda futbol konuşmak zorlaşıyor. Trabzonspor camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'DERBİYE ÖZGÜVENLİ GİDİYORUZ'

Takımın son haftalardaki çıkışından memnun olduğunu dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, derbiye ilişkin şunları söyledi:

"Son haftalarda yakaladığımız seri bize büyük bir özgüven kattı. Rize ve Trabzon iki dost şehirdir. Zaman zaman bu dostluğa gölge düşürmeye çalışanlar olsa da biz sahada sadece futbolu ve dostluğu temsil edeceğiz. Elbette Trabzonspor güçlü bir rakip ama biz de sahaya kazanmak için çıkacağız. İzleyenlere keyif veren, sakatlıksız bir maç olmasını temenni ediyorum."

'HEDEF DÜNYA KUPASI'

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolculuğuna da değinen tecrübeli savunmacı, "Önümüzde İstanbul'da oynayacağımız kritik bir Romanya maçı var. Tek hedefimiz galibiyet. Ülke olarak Dünya Kupası'nda yer almayı çok istiyoruz ve bunu hak ediyoruz. Takım arkadaşım Mihaila ile de bu konu üzerine şakalaşıyoruz. Onlar bizim gücümüzün farkında, kura çekiminde bizi istemiyorlardı" diye konuştu.

'RİZESPOR'A AİDİYET HİSSEDİYORUM'

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Akaydın, şehri ve taraftarı sevdiğini dile getirerek, "Şu an tamamen Rizespor'un başarısına odaklıyım. Buraya karşı güçlü bir aidiyet hissediyorum. Adana Demirspor dönemimden sonra kendimi en mutlu hissettiğim yer burası. Kulübümle aramızdaki küçük pürüzleri giderip yola devam etmek istiyoruz. Rizespor bana eski günlerimi hatırlattı, bu şehri ve taraftarı çok seviyorum" dedi.

'RECEP UÇAR İLE UYUMUMUZ ÇOK İYİ'

Teknik direktör Recep Uçar ile ivme yakaladıkları söyleyen Samet Akaydın, "Hocamızla aramızda abi-kardeş ilişkisi var. İletişimi çok güçlü bir teknik adam. Saha sonuçlarını biraz geç aldık ama şu an puan tablosunda rahat bir konumdayız. Ancak hedefimiz daha yukarısı" değerlendirmesinde bulundu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

İki gün sonra yeni yaşına girecek olan milli oyuncuya eşi tarafından sürpriz yapıldı. Röportaj sırasında yeşil-mavili pastayı önünde bulan Akaydın, eşine sürprizi için teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samet Akaydın, Trabzonspor, Rizespor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Samet Akaydın: Dostluğa Gölge Düşmeyecek - Son Dakika

