Samsun'da Okul Sporları Futsal Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Samsun'da Okul Sporları Futsal Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Futsal Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları nefes kesen maçların ardından sona erdi. Sinop Kabalı Ortaokulu kız takımı ve Aksaray 15 Temmuz Ortaokulu erkek takımı Türkiye birincisi oldu.

11.06.2024 12:42
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Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Futsal Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, nefes kesen maçların ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2024 eğitim öğretim yılı faaliyet takviminde yer alan 'Futsal Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği' müsabakaları Canik Atatürk Spor Salonu ve Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda oynanan müsabakalar ile tamamlandı. 8 kız, 8 erkek takımı olmak üzere 16 takımın mücadele ettiği Türkiye Birinciliğinde final maçları nefesleri kesti.

Kızlar kategorisinde Sinop Kabalı Ortaokulu takımı ile Adana Bilge Kağan Ortaokulu takımları karşılaştı. Sinop ekibi rakibi Adana'yı 2-0 yenerek Türkiye Birincisi oldu. Üçüncülük maçında ise, Aksaray Yavuz Sultan Selim Ortaokulu takımı rakibi İzmir Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu takımını 2-1 skorla yenerek Türkiye 3.'sü oldu.

Erkeklerde ise Adana Alparslan Türkeş Ortaokulu ile rakibi Aksaray 15 Temmuz Ortaokulu final maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maç, uzatmalarda da 3-3 lük skorla sonuçlandı. Penaltı atışları sonucunda Aksaray rakibini 3-2 yenerek Türkiye birincisi oldu. Üçüncülük maçında ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Maarif Koleji takımı rakibi Giresun Teyyaredüzü Şehit Ufuk Bingöl Ortaokulu takımını 4-3 skorla yenerek Türkiye 3.'sü oldu.

Anlamlı pankart

Kıbrıs ekibi Adıyaman depreminde hayatını kaybeden Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncularını unutmadı. Hayatını kaybeden 24 öğrencinin anısına, Futsal takımı törende 'Melekler Takımı Unutulmayacaksınız' pankartı açarak büyük alkış aldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, final maçlarının ardından takımları tebrik etti. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını; Feyzullah Dereci, İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Celalettin Sula, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ve Tesis Amiri Kazım Alakuş takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun'da Okul Sporları Futsal Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Okul Sporları Futsal Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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