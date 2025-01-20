Samsunspor, 1989'daki Trajik Kazada Hayatını Kaybedenleri Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, 1989'daki Trajik Kazada Hayatını Kaybedenleri Anma Töreni Düzenledi

Samsunspor, 1989\'daki Trajik Kazada Hayatını Kaybedenleri Anma Töreni Düzenledi

Samsunspor Kulübü, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan ve futbolcuları anmak için stadyumda ve mezarlıkta tören düzenledi. Anma programı, futbol camiasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

20.01.2025 12:07  Güncelleme: 12:12
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Samsunspor Kulübü, 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve şoförünü törenle andı.

Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989'da yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı. Kazanın 36. yıl dönümünde stadyumda ve Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. İlk olarak 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen törende futbolcuların heykellerinin bulunduğu anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programı daha sonra Nuri Asan'ın kabri başında devam eti.

Zeki Yavru: "Her Ocak ayınca bu şehir hüzne boğuluyor"

Her yıl ocak ayında Samsun'un hüzne boğulduğuna dikkat çeken Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, "Bugün camiamız için çok özel bir gün. Yıllar önce kaybettiğimiz ağabeylerimiz için buradayız. Hepsine gani gani rahmet diliyorum. Her ocak ayınca bu şehir hüzne boğuluyor. Yıllar geçse de Samsunspor camiası bunu unutmuyor. O günkü gibi onları yad ediyor. Bizler de bugünün futbolcuları olarak ağabeylerimizin, büyüklerimizin izinde bu formaya en güzel şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizden sonraki nesiller de bunu sürdürecektir. Türk futbolu ve Samsunspor için bu anlamlı günde birlikte anma programı icra ettik. Bizler, onlar gibi bu şehri temsil etmekten onur, gurur ve mutluluk duyuyoruz. İnşallah bizden sonraki nesil de o ruhla bu camiayı en güzel şekilde temsil edeceklerdir" dedi.

İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ise "36 yıl önce bugün kaybettiğimiz futbolcularımız, teknik direktörümüz, personelimiz için anma töreni düzenliyoruz. Birçok sporcumuz da bu kazadan olumsuz etkilendi. İlk olarak stadyumdaki anıtta toplandık. 20 Ocak, Samsunspor için çok acı ve tarihe geçen bir gün. İnşallah bir daha böyle bir acıyı Samsunspor ve ülke futbolumuz yaşamaz" diye konuştu.

Tören, duaların okunması ve çelenk bırakılmasının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda devam etti. Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomiç de Sırbistan'daki kabirleri başında anıldı.

Anma törenine ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan'ın yanı sıra Samsunspor futbolcuları Yunus Emre Çift, Soner Aydoğdu ile eski futbolcular, altyapı oyuncuları ve taraftarlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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