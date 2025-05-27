Samsunspor, Avrupa Hedefinde Kararlı

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Avrupa'da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşıyoruz. Sezon boyunca yaşanan sıkıntılar, acılar ve yorgunluklar unutuldu. Önümüzde tek hedef var. Kayserispor maçını kazanıp, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ile grup aşamasına katılmak. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 37'nci haftasında Trabzonspor deplasmanında oynadıkları ve 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca maçlara gelerek destek veren taraftarlara minnettar olduklarını belirten Veysel Bilen, "Trabzonspor maçında taraftarımıza da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca, özellikle deplasmanlarda bizi yalnız bırakmadılar. Trabzon'da da tribünlerde adeta şov yaptılar. Sahada ve tribünde Samsunspor vardı. Gerçekten gurur vericiydi. Şimdi önümüzde Pazar günü oynayacağımız Kayserispor maçı var. Tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Bu bir sezonun emeği. Lütfen o stadı dolduralım. Avrupa'da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşıyoruz. Sezon boyunca yaşanan sıkıntılar, acılar ve yorgunluklar unutuldu. Önümüzde tek hedef var. Kayserispor maçını kazanıp, UEFA Avrupa Ligi Play-Off grup aşamasına katılmak. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacağız" dedi.

'BEŞİKTAŞ'IN KAZANMASI DA KAYBETMESİ DE BİZİ İLGİLENDİRMİYOR'

UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmalarına doğrudan katılmak istediklerini söyleyen Başkan Vekili Bilen, "Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var. Başkasının ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Beşiktaş'ın kazanması da kaybetmesi de bizi ilgilendirmiyor. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, hala aynı noktadayız. Şu an 2 puanlık bir avantajımız var. Eğer Kayseri maçını kazanırsak ligi üçüncü sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi Play-Off grup aşamasına katılacağız. Bunu sezonun son maçıyla tamamlamak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için oyuncularımız büyük emek verdi. Yönetim olarak onlara inanıyoruz. Sezona 'Biz Bize Yeteriz' diyerek başlamıştık. Bu inançla buraya kadar geldik" ifadelerini kullandı.

'ÜSTÜN TARAF BİZDİK'

Sahada gösterdikleri performans ile 3 puanı hak ettiklerini belirten Veysel Bilen, "Trabzonspor karşılaşması bizim için ezeli dostluk ve ezeli rekabetin birleştiği bir maçtı. Maçın başından 85'inci dakikasına kadar üstün oynayan taraf bizdik. Ancak son dakikalarda yediğimiz iki gol bize yakışmadı. Oyuncularımız pes etmedi, sadece iki dakika içinde beraberlik golünü buldu. Hakkımız olan en az bir puanı aldık. Açıkçası üç puanı hak etmiştik ama bir puan da bu ligde çok değerli. Üçüncülük hedefimizi kaybetmedik. Son hafta oynayacağımız Kayserispor maçı öncesi hala avantaj bizde" diye konuştu.

'SAHA DIŞINDA DOSTLUĞU BÜYÜTELİM İSTİYORUZ'

Trabzonspor deplasmanına gelen taraftarların otobüslerine zarar verilerek değerli eşyalarının alınmasını son derece üzülerek yaşanan durumu kınadıklarını belirten Bilen, "Üzülerek söylemek isterim ki, Trabzon'da bazı taraftarlarımız deplasman girişinde hoş olmayan muamelelerle karşılaştı. Sonradan olaylar tatlıya bağlandı ama asıl üzücü olan maç sırasında bazı otobüslerimizin tahrip edilmesi ve içindeki değerli eşyaların çalınmasıydı. Bu tarz davranışlar ne dostluğa ne rekabete yakışıyor. Elbette tüm Trabzonspor camiasını suçlayamayız ama az da olsa böyle kişileri kınıyoruz. Spor dostluktur, barıştır, kardeşliktir. Biz de bu değerlerle hareket ediyoruz. Başkanımız da bu konuda çok hassas. Tüm kulüplerle sahada rekabet edelim ama saha dışında dostluğu büyütelim istiyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Trabzonspor'a gönül veren sağduyulu taraftarların da bu olayları onaylamadığını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon biz onlara örnek bir ev sahipliği yapacağız. Gerekli cevabı bu şekilde alacaklarını umuyorum" dedi.