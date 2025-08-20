Samsunspor Avrupa Hedefiyle Yola Çıkıyor - Son Dakika
Samsunspor Avrupa Hedefiyle Yola Çıkıyor

Samsunspor Avrupa Hedefiyle Yola Çıkıyor
20.08.2025 21:49
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Avrupa Ligi hedefini vurguladı, zorlu maç için umutlu.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Atina'da Panathinaikos maçı öncesi yaptığı açıklamada Avrupa Ligi hedefini vurgulayarak, "Burada olmak gurur verici" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçı için Atina'da bulunan Samsunspor, son antrenmanını Atina Olimpiyat Stadyumu'nda yaptı. Teknik direktör Thomas Reis, takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Reis, "Yüzümüzdeki gülümseme geçen sezon harika bir sezon geçirdiğimiz için. Bugünlerden zevk almaya çalışacağız. Korkmadan oynamak çok önemli olacak. En iyi performansı göstermek istiyoruz" diye konuştu.

HOLSE VE MUSABA KADRODA YOK

Sakatlıklar nedeniyle zorlu deplasmanda Carlo Holse ve Anthony Musaba'nın forma giyemeyeceğini açıklayan Reis, "Bu tür sakatlıklar futbolun içinde var. Bizim gücümüz takım olmamızdan geliyor. Minimum değişiklikle oyun felsefemizi sürdüreceğiz. Çok güzel bir performans göstermeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

'BURADA OLMAK YETMEZ, GÜZEL SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ'

Samsunspor'un başına geçtiğinde ligde kalmayı hedeflediklerini hatırlatan Reis, şu anda Avrupa sahnesinde olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "İlk imza attığımda böyle bir başarı beklemiyordum. Transfer yasağımız vardı, ligde kalmak önceliğimizdi. Ama harika bir takım ortaya çıktı. Şimdi sadece burada olmak istemiyoruz, güzel bir sonuç da almak istiyoruz. Yoğun bir maç takvimine gireceğiz. Avrupa'da da çok iyi performans göstermek istiyoruz. Rakibi eleyemezsek Konferans Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Ama hedefimiz Avrupa Ligi'nde olmak" şeklinde konuştu.

ZEKİ YAVRU: TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Takım kaptanı Zeki Yavru ise kulüp tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, "Hem kendi adıma hem de takım adına gurur verici bir an yaşıyoruz. Geçen sezon mutluluk ve gurur doluydu. Şimdi ise Avrupa sahnesinde yerimizi alacağız. Buraya camiamızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için geldik. İnşallah avantajlı skorla Samsun'a döneriz" dedi.

'BİZ ASLA KOLAY LOKMA DEĞİLİZ'

Rakibin tecrübeli bir Avrupa ekibi olduğunu vurgulayan Zeki, sahada pes etmeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Panathinaikos çok güçlü, taraftarıyla etkili bir takım. Ancak biz de kolay lokma değiliz. Sahada bunu göstereceğiz. Belki bizi hafife alıyor olabilirler ama yarın onları hayal kırıklığına uğratmak istiyoruz. Yaklaşık 10 yıl sonra Avrupa'da sahada olmak benim için büyük mutluluk. Tüm takım bu bilince sahip. Önceliğimiz camiamızı mutlu etmek ama ülke puanına da katkı sağlamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Herkes bizi çok sıcak karşıladı, teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de misafirperverliğimizi Türkiye'de göstereceğiz. Komşu ülkemiz, iki ekip adına da öncelikle dostça bir mücadele olsun istiyorum. Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmaz. Turu geçmek için çok mücadele edeceğiz. Avrupa'da elde edeceğimiz başarı hem kulübümüz hem de ülkemiz için değerli olacak."

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Panathinaikos, Zeki Yavru, Samsunspor, Samsun, Futbol

Son Dakika Spor Samsunspor Avrupa Hedefiyle Yola Çıkıyor - Son Dakika

