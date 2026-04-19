Samsunspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi

19.04.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, 25 yıl aradan sonra Beşiktaş'ı evinde mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İkinci yarının başındaki 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve iki tane de çok güzel gol attılar. Bunun sonucunda oyuncularımızın psikolojisi olumsuz etkilendi. Beklemediğimiz bir skorla sahadan mağlup ayrıldığımız için üzgünüz. Bireysel ve takım performanslarını kendi içimizde değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıdaki takım performansı, beklediğimizin çok altındaydı. Samsunspor ikinci yarıda daha kontrollü ve agresif oynadı. Kazanmak adına birçok şeyi doğru yaptılar. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve haklı bir galibiyet aldılar. Onları tebrik etmek gerekir" dedi.

'SAMSUN DEPLASMANI KOLAY BİR DEPLASMAN DEĞİL'

Takım içinde yaşananları değerlendireceklerini ifade eden Yalçın, "Samsun deplasmanı kolay bir deplasman değil. Samsunspor güçlü bir takım ve iyi bir kadroya sahip. İkinci yarıda onların temaslı oyununa karşılık veremedik, asıl problem buydu. İkili mücadelelerde ve fiziksel oyunda rakibin gerisinde kaldık. Sahada bazı şeyleri yapamayınca ve rakibe karşılık veremeyince, oyun doğal olarak rakibin lehine döndü. İkinci yarıda böyle bir görüntü ortaya koyduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz ancak hatalarımızı kendi içimizde değerlendirip, neleri düzeltmemiz gerektiğine odaklanacağız. Hafta içinde çok önemli bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de en kritik karşılaşması olacak. Bu nedenle eksiklerimizi gidererek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

SEBASTİAN HAHN: 25 YIL ARADAN SONRA GELEN BU GALİBİYET BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn ise, "Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyet bizi çok mutlu etti. Evimizde 25 yıl aradan sonra gelen bu galibiyet bizim için önemliydi. Taraftarımız da bu sonucu bekliyordu. İlk yarı kusursuz bir performans sergilediğimizi söyleyemem ancak ikinci yarıya yüksek enerjiyle başladık. İkinci yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk ve iki güzel gol attık. İlk yarının ardından ikinci yarıya bu şekilde başlamak, takımın iyi durumda olduğunu gösteriyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 21:10:31. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.