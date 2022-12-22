Galatasaray, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldiği TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'a turu getiren golü oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis kaydetti.
Galatasaray'da suskun golcü Seferovic, 41. dakikada penaltı kaçırdı. Seferovic kaçırdığı penaltıdan sonra kenara sakatlık geçirdiğini işaret edip oyundan çıktı.
Galatasaray'da Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten döndü. Keçiörengücü ise 86 ve 90+3'te direğe takıldı. Keçiörengücü, Galatasaray'a karşı oynadığı etkili futbolla dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dört büyükler hata yapmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda rakiplerini eleyerek Son 16'ya kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü'nü tek golle deviren Galatasaray son 16 biletini cebine koydu - Son Dakika