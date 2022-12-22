Keçiörengücü'nü tek golle deviren Galatasaray son 16 biletini cebine koydu - Son Dakika
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Keçiörengücü'nü tek golle deviren Galatasaray son 16 biletini cebine koydu

22.12.2022 23:21

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların galibiyet golünü Bafetimbi Gomis kaydetti. Galatasaray'ın tecrübeli forveti Haris Seferovic, 41. dakikada kullandığı penaltıdan faydalanamadı.

Galatasaray, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldiği TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'a turu getiren golü oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis kaydetti.

SEFEROVIC PENALTI KAÇIRDI

Galatasaray'da suskun golcü Seferovic, 41. dakikada penaltı kaçırdı. Seferovic kaçırdığı penaltıdan sonra kenara sakatlık geçirdiğini işaret edip oyundan çıktı.

DİREKLER DÖVÜLDÜ

Galatasaray'da Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten döndü. Keçiörengücü ise 86 ve 90+3'te direğe takıldı. Keçiörengücü, Galatasaray'a karşı oynadığı etkili futbolla dikkat çekti.

DÖRT BÜYÜKLER TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda dört büyükler hata yapmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda rakiplerini eleyerek Son 16'ya kaldı.

KURA ÇEKİMİ 23 ARALIK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

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SON DAKİKA: Keçiörengücü'nü tek golle deviren Galatasaray son 16 biletini cebine koydu - Son Dakika
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