Sea To Sky Enduro Yarışı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sea To Sky Enduro Yarışı Başlıyor

Sea To Sky Enduro Yarışı Başlıyor

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı, 10-12 Ekim'de Kemer'de gerçekleştirilecek.

17.09.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ULUSLARARASI Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getirecek. 7 etaptan oluşan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak koşulacak organizasyon, liderlik için önemli bir çekişmeye sahne olacak. Tüm dünyada izlenilirlik anlamında zirvede yer alan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda geride kalan 5 etapta puanlar toplanırken 7'nci ve son etap öncesinde tecrübeli motosikletçiler kıyasıya mücadele verecek. Zorlu parkuru ile organizasyona katılan bütün sporcuların beğenisini toplayan yarış, son etap öncesinde de önemli bir yere sahip olacak.

MANUEL LETTENBICHLER LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda geride kalan 5 etapta 90 puanla liderliği elinde bulunduran Alman sporcu Manuel Lettenbichler, yerini korumanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz yılı şampiyon kapatan Red Bull'un 26 yaşındaki sporcusu, son etap öncesi Kemer'de puan kaybı yaşamak istemiyor. Lettenbichler, rakipleriyle arasındaki puan farkını açarak bu sene de kürsünün zirvesinde yer almak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Lettenbichler, son ayak olan İspanya'ya lider olarak gitmek istiyor.

WADE YOUNG, ZİRVE HESAPLARI YAPIYOR

Önemli yarış öncesinde Güney Afrikalı Wade Young, 81 puanla ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonada liderle arasında 9 puanlık bir fark olan ve Sea To Sky parkurunun tecrübeli isimlerinden Red Bull'un 28 yaşındaki sporcusu, son yarış öncesinde Sea To Sky'da yeniden zirvedeki isim olmak için büyük mücadele verecek.

MARIO ROMAN DİKKATLERİ ÇEKİYOR

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda dikkatleri çeken bir diğer sporcu ise Mario Roman. İspanyalı sporcu 74 puan toplayarak adını üçüncü sıraya yazdırırken, sıralamada rakiplerini en çok zorlayan sporcular arasında yer alıyor. Sea To Sky parkurunu en iyi bilen sporcular arasında yer alan 34 yaşındaki sporcu 2019 yılında bu etapta birincilik elde etmişti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULAR BİR ARAYA GELECEK

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 15'incisi bu sene 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak. Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla Kemer'in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek. Bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6'ncı yarış olarak düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda ilk 10'da yer alan sporcular ve puan durumu şu şekilde:

1- Manuel Lettenbichler - Almanya - KTM Fabrika Takım Sporcusu 90 puan

2- Wade Young - Güney Afrika - GasGas Sporcusu (Geçen Yılın Sea to Sky kazananı) 81 puan

3- Mario Roman - İspanya - Sherco Fabrika Takım Sporcusu 74 puan

4- Teodor Kabakchiev - Bulgaristan - Sherco Fabrika Takımı Sporcusu 72 puan

5-Mitch Brightmore - İngiltere - Husqvarna Sporcusu 60 puan

6- Matthew Green - Güney Afrika - KTM Sporcusu 45 puan

7- Francesc Moret Clota - İspanya - Sherco Sporcusu 43 puan

8- Alfredo Gomez - İspanya - RIEJU Fabrika Takım Sporcusu 31 puan

9- Marc Riba Lazaro - İspanya - KTM Sporcusu 31 puan

10- David Cyprian - Çek Cumhuriyeti - KTM Sporcusu 28 puan

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Motosiklet, Yaşam, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sea To Sky Enduro Yarışı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:53:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sea To Sky Enduro Yarışı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement