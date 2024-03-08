Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" dedi. Mahkeme başkanının "Sanık Seçil Erzan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Arda Turan "Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne" yanıtını verdi.
21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan davasındaki ifadesine "Hem kendi adıma hem de arkamdaki Seçil adına üzgünüm" diyerek başlayan Turan, "Kendisi bankanın yetkilileri ile birlikte tesise gelirdi. Tesise girip çıkan güven veren, hayatının baharında bir hanımefendiydi" dedi. Hem sinirli hem de üzgün olduğunu söyleyen Arda Turan, "Hayatım boyunca hiç faiz almamış biriyim. O da bana mevduat yerine fona koyalım bu faiz değil diyerek beni ikna etti. Nefsime yenik düştüm. Bana yüksek getirisi var demedi. 10 milyon dolar getirirsem fondan faydalanabileceğimi söyledi. Ama o dönem veremedim" dedi.
Seçil Erzan'a toplamda 13 milyon 800 bin dolar para verdiğini 6 milyon 400 bin dolar aldığını söyleyen Turan, "7 milyon 500 bin dolar kaybettim. İleriki dönemde bana depremle ilgili sıkıntı olduğunu söyleyince kendisini baskı altına almadım. Ben ilk parayı verdiğimde bana imzalı kağıt verdi. Şubesine gittiğimde ekranını gösterdi. 33 milyonluk krediyi kendi bankasından bir telefonla çektirdi. Kimi zaman evimi sattım, kimi zaman arkadaşlarımdan borç aldım. Bir şekilde parça halinde toplamda 12-13 parça halinde Seçil Erzan'a düzenli olarak para yatırdım" dedi.
Parasını almak için Seçil Erzan'ı aradığında annesinin hasta olduğunu söylediğini anlatan Arda Turan, "Ben Türk evladıyım. Örf ve adetlerine bağlıyım. Para istemek için aradığımda annem hasta dediğinde tamam geçmiş olsun deyip kapattım" dedi. Tamamen bankaya güvenerek parayı verdiğini anlatan Turan, "Ben Seçil'e değil, bankanın şube müdürüne güvendim. Ben 7 milyon kaybetmeme rağmen kendisini tehdit etmedim. Hakaret etmedim" dedi.
Seçil Erzan ile aralarında geçen mesajlaşmalarda fona para sokmaya çalışması sorulan Arda Turan, "Seçil bana, arada para sokalım ki sistem çalışsın yüklü çıkaralım dedi" dedi. Arda Turan, "Fonda adı geçen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yu aradınız mı?" diye sorulması üzerine, "Hayır" dedi. "Neden aramadınız ulaşabilirdiniz?" diye sorulması üzerine Arda Turan, "Cumhurbaşkanına da ulaşabiliyoruz ama arıyor muyuz?" dedi.
Parasını kaybettiğini çok geç anladığını söyleyen Turan, "Ben bu konularda biraz safım. Saf olmasam bu kadar parayı verir miyim?" dedi. Arda Turan'ın bu ifadesi salonda gülüşmelere neden oldu. Şikayetçi olup olmadığı sorulan Arda Turan, "Maalesef şikayetçiyim" dedi. Sanık hakkında hükmün açıklanması kararını rızası olup olmadığı sorulan Arda Turan, "Ben paramı aldıktan sonra hiç yatmasın umurumda değil. Paramı alırsam yatmasın" dedi. Arda Turan avukatının uyarısı üzerine, "Bu soruya daha sonra yazılı şekilde cevap vereceğim" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.
Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.
Son Dakika › Spor › Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı? - Son Dakika
Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği'ne katılan Yunusemre Belediyespor'un judocuları, müsabakalardan iki bronz madalya ile döndü. İkra Üzüm 63 kiloda, Ramazan İnci ise 55 kiloda Türkiye 3.sü olmayı başardı.
Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları ve trafikte yaya önceliği konusunda vatandaşları bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Yapılan bilgilendirmelerde, 185 araç sürücüsü ve 246 yayaya el broşürleri dağıtıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karşılaşacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Gisdol, yüksek tempoda ve yüksek performansla oynayarak iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, onları maçta tribünde görmek istediklerini söyledi.
Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davada, Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan tanık olarak ifade verdi. Okan Turan, Seçil Erzan'a 5-6 kez para teslim ettiğini ve ne kadar para teslim ettiğini bilmediğini söyledi. Ayrıca, Seçil Erzan'ın avukatının sorusu üzerine, para teslim aldığını da belirtti. Davada toplam 21 kişi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanıyor ve Seçil Erzan'a 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor, kadınların önemine vurgu yaparak kutlama mesajları yayımladı.
Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Sahanın Kadınları' isimli futbol turnuvası düzenlendi. Ula ilçesinde gerçekleşen turnuvada farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlar kıyasıya mücadele etti. Turnuva, kadınlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergiledi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, büyük bir coşkuyla kutlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık mukavele imzaladı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK ile anlaşmaya vardıklarını ve var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)