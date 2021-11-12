Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına voleybol turnuvası düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Siverek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA), Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada 32 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Organizasyondaki ilk eleme maçında Jandarma Gücü, El Cezeri İmam Hatip Ortaokulu'nu yenerek bir üst tura yükseldi.

Turnuvanın finali, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynanacak.

Siverek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Şenlik, AA muhabirine, turnuvada eleme maçlarının başladığını belirtti.

Turnuvayı şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlediklerini aktaran Şenlik, "Şehit öğretmenimiz Aybüke'yi unutmadık, unutturmayacağız. Karşılaşmaların tamamlanmasıyla turnuvanın ismine yakışır finali de yine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapacağız. Finalde dereceye giren takımlarımıza plaket, üniforma ve madalya vereceğiz. Turnuvadaki bir diğer amacımız da kurumlar arasındaki bağı güçlendirmek ve koronavirüs nedeniyle azalan sosyal aktiviteleri artırmaktır. Bu noktada bizlere destek veren paydaşlarımıza da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın şehit öğretmen anısına yapılmasının önemine değinen meslektaşları da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.