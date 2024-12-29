Şenol Güneş: Kulübe külfet olmadan transfer yapmak istiyoruz

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TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş , "Eldeki oyuncuların geldiğimden bugüne kadar oyun olarak çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Transferlerde görüşmeler devam ediyor. Bazılarının yüksek rakamları var. İdari, teknik ve ekonomik olarak da kulübe külfet olmadan transfer yapmak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni yıl için iyi dileklerde bulunan Şenol Güneş, "Bugün taze bir başlangıçtır, yıl içinde böyle bir düşüncemizi söylerken size güzellikler getirmesini diliyorum, aynı şeyi takım için de söyleyebiliriz. Çünkü 2024 yılında düşündüğümüzün gerisinde kaldık. 2025 yılının yeni bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.

'ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİĞİMİZİ BİLİYORUZ'

Sahada mutlaka kazanma duygusunun olacağını kaydeden Güneş, "Bu hafta Samsunspor maçına hazırlanıyoruz. Samsunspor 2024 yılını bana göre çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Özellikle bu sezon iyi başladı, iyi gidiyor. Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Takım olmaya aynı zamanda iyi sonuçlar almaya ihtiyacımız var. O yüzden bu oynayacağımız maç hem puan hem oyun açısından önemli olacaktır. Kazandığımız anda şu andaki hedef olarak yukarıda Avrupa Kupalarında olmak için hem ligde sıralamada yer için önemli. Hem de bu maçı kazandığımızda üçüncü olan takımı geçme şansımızın umutlarının olacağı bir maç olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden elimizden geleni yapacağız ve mutlaka kazanma duygusuyla sahada olacağız. Oyuncularımızın da sıkıntısı olanlar var. Daha önce uzun vadede sakatlığı olanlar vardı. Bunlardan Savic şu anda henüz yine bizimle beraber değil, Okay düz koşulara başladı, Serkan da öyle Hüseyin de öyle" ifadelerini kullandı.

'YAPMAK YIKMAKTAN DAHA ZORDUR'

Transfer sürecine ilişkin bilgi veren Güneş, şöyle konuştu:

"Transferle ilgili de gündem olsun diye değil bilgi olsun diye söylüyorum. Bunu çok konuştum, siz de biliyorsunuz. Buraya geldiğim ilk günde de söyledim, yapmak yıkmaktan daha zordur. Takımın bir öz güven sorunu vardı. Ama bu öz güven sorunu oynadığımız oyunla, alacağımız sonuçlarla düzeltmek isterken eldeki kadroyu değerlendirmek, buradan ideal 11 çıkarmak, ideal bir kadro yapmak istiyoruz. Ne kadar az sayıda oyuncuya ihtiyacımız olursa o kadar iyidir diye düşünüyorduk ama şu anda söylediğim en az 3 oyuncuyu zaten arkadaşlar medyada söylüyorlar. Defansta, ortada ve hücumda oyuncu. En az ekonomik idari, teknik zarar görmeden kadroya katılım yapmak itiyoruz. Şu andaki bu kesin ondan sonra sayısal durumu tekrar değerlendiririz. Ama tekrar söylüyorum, eldeki oyuncuların geldiğimden bugüne kadar oyun olarak çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hem antrenman hem maç kalitesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum."

'ÜST ÜSTE MAÇ ALMAYAN BİR TAKIM OLARAK GÖZÜKÜYORUZ'

Ligde üst üste maç almayan bir takım olarak gözüktüklerini kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kaybettiğimiz puanların da telafisinin olmadığını biliyorum. Onun tek telafisinin gelecek maçları kazanmak. Onun için daha iyi oynayamaya ihtiyaç var. Sırlamadaki yerimizin de daha üst sıralarda olacağımızı düşünüyorum. Ama bu zor dönemi henüz bitirmiş değiliz, umarım ki Samsunspor maçıyla başlayan bir seri devam ettiririz. Çünkü üst üste maç almayan bir takım olarak gözüküyoruz. O görüntü de bize yakışmıyor. Oyunculardaki transfer gündeminin de başka yere kaymasını istemem. Çünkü çok şey yazılıp çiziliyor, bizim dışımızda söylenen isimler, bazen bizden gitmesi konuşulan transferler var. Bunların aslı astarı yok. Şu an Trabzonspor'da oyuncuların hiçbiri Trabzonspor izin vermeden gitmez. Trabzonspor buna karar verir. Oyuncuların da istekleri olursa tabi değerlendiririz ama öyle bir durum yok"

'3 MEVKİ İÇİN BELLİ OYUNCULAR VAR'

Defans, orta saha ve hücum gibi 3 mevkiye oyuncu baktıklarını yineleyen Güneş, "Üç mevkiyle ilgili söyledim. O üç mevkiyle ilgili daha önce başkan da açıkladı, biz de söyledik. Bunları çok konuşarak, gündem yaparak da gitmek istemedik. Üç mevki için belli sayıda oyuncular var. Ama bu oyuncuların gelmek istemeyenleri var, ekonomik olarak yük olacak oyuncular var. Onlardan görüşülenler var. Onlar tabi zaman içerisinde halledilecek konu. Avrupa'da transfer süreci 1 Ocak'ta başlıyor. Biz o transferleri yapsak bile 13'üne kadar oynatamayız" dedi.

'ALACAĞIMIZ OYUNCULARI DİREKT OLSUN DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

Transferde görüşmelerin sürdüğünü aktaran deneyimli teknik adam, "Transferlerde görüşmeler devam ediyor. Bazılarının yüksek rakamları var. İdari, teknik ve ekonomik olarak da kulübe külfet olmadan transfer yapmak istiyoruz. Elimizdeki 3 arkadaşın da hem teknik olarak gelecekle ilgili planlamada olmadığı için onlara söyledik. Hem de ekonomik olarak ne kadar erken giderse hem onlar için hem bizim için iyi olacağını söyledik. Bunun ekonomik tarafı da var. Çünkü en az zararla kurtulmak istiyoruz, oyuncuların da kendilerine kulüp bulmasını istiyoruz. Gelecek olan oyuncular için de aynı şey geçerli. 2 veya 3 tane oyuncuyu 13'ünden önce anlaşıp alırsak bu transfer kolaylığında en azından 2-3 mevkiye geldiği zaman oynayacak oyuncular olursa o mevkilerde daha çok katkı yapar. Tabi aldığımız oyuncuları da direkt olsun diye düşünüyoruz. Ama eldekiler de iyi oynarsa o zaman rekabet daha da iyi olur" diye konuştu.