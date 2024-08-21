Şeref Eroğlu: Paris'te 4 madalya almayı öngörüyorduk - Son Dakika
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Şeref Eroğlu: Paris'te 4 madalya almayı öngörüyorduk

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 madalya almayı öngördüklerini ancak sergilenen performansın yeterli olmadığını söyledi. Eroğlu, yeni dönemde 2032 ve 2036'nın temellerini atacaklarını belirtti ve en büyük eksikliklerinin teknik adam sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

21.08.2024 17:18
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- Şeref Eroğlu: " Paris'te 4 madalya almayı öngörüyorduk"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu:

"Yeni dönemde 2032 ve 2036'nın temellerini atacağız"

"En büyük eksikliğimiz teknik adam sıkıntısı"

İSTANBUL - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 madalya almayı öngördüklerini ancak sergilenen performansın yeterli olmadığını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kahvaltı organizasyonunda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi. Paris 2024'ün Türk sporu adına iyi geçmediğini vurgulayan Şeref Eroğlu, "Umarım bu durumdan federasyonlar ve bakanlığımız gerekli dersi çıkarmıştır. Türk güreşi, olimpiyatların sancaktarlığını yapan bir branş. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı 111 madalyanın 66'sını tek başına almış bir branşız. Bu olimpiyatlarda toplam 8 madalya aldık. Güreşte ise 2 bronz madalya elde ettik. Güreşte başarısızlık varmış gibi yansıtılıyor. Emek veren, ter döken, madalya kazanan tüm sporcuları kutluyorum. Spor hayatının sonuna gelmiş 34 yaşındaki Taha Akgül'ün hakem tutumu nedeniyle altın madalyası gitti. Taha'nın yanı sıra Buse Çavuşoğlu da bronz madalya kazandı. Rıza Kayaalp'in başına gelen talihsiz olay nedeniyle final şansı gitti. 30 yaş üzerindeki sporcuları motive etmek kolay bir iş değil. Burada 4 madalya almayı öngörüyorduk. Kazanılan 8 madalyanın yüzde 25'i Türk güreşinindir. Olimpiyat Oyunları'nda final yapmış başkan olarak buna başarı demem doğru değil ama beklenti yükseldi. Biz 2022 yılından itibaren o kadar olmazları başardık ki olmaz denilen her şeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemde 2032 ve 2036'nın temellerini atacağız"

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 2022'den itibaren önemli başarılara imza attıklarını ve beklentilerin yükseldiğini kaydeden Eroğlu, "Olimpiyat Oyunları'na hazırlık süresi en az 4-6 yıl. 2,5 yıllık başkanım. Olimpiyatlarda aldığımız 2 bronz madalya bizi kesinlikle mutlu etmedi. İki ve üzerinde altın madalya alacağımıza dair umudumuz vardı. Avrupa güreşi düşüş içinde. Asya güreşinin yükselişi var. Ders çıkarmamız lazım. Amacımız 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları için güreşçi havuzunu geliştirmek. Umarım, sporun paydaşları olarak nerede yanlış yaptığımızı düşünürüz ve doğru yolu buluruz. Eksiklerimiz kesinlikle var. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bittiği gün çalışmaya başlamamız lazımdı. 4 yıl hızlı geçecek. Yeni dönemde gençlerle 2032 ve 2036'nın temellerini atacağız" diye konuştu.

"En büyük eksikliğimiz teknik adam sıkıntısı"

Türk güreşinde teknik adam sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Şeref Eroğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin istediğimiz düzeyde olmadığını düşünüyorum. TOHM'larda bin 500 kişi yaşıyor, güreşçi ordusu var. Bana göre yapılan iş karşılığını bulmamıştır. Bin 500 kişinin içinde olimpiyatlarda yarışan sporcumuz yoktu. En kaliteli antrenörleri TOHM'lara koymak lazım. Bu da bizim bir eksiğimiz. Güreş olarak en büyük eksikliğimiz, teknik adam sıkıntısı. Göreve geldiğimde tüm yabancılarla yollarımı ayırdım. Şu anda artık yabancı teknik adam getirmeyi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Yolumuza devam etmek istiyoruz"

Yönetime geldikleri günden bugüne önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Eroğlu, "İşimi inanarak ve severek yapıyorum. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Yönetimi borçlu devraldık. Borcun çok büyük bir kısmını kapattım. İlk 1-1,5 yıl sadece borç ödemekle geçti. Bizi güreş minderinin dışına çekmek isteyenler oldu. Hayatımın hiçbir döneminde kaçak güreşmedim. Minderin içinde kalarak işimizi yapmaya çalıştık. Böyle de devam edeceğim" dedi.

Şeref Eroğlu: Paris\'te 4 madalya almayı öngörüyorduk
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şeref Eroğlu: Paris'te 4 madalya almayı öngörüyorduk - Son Dakika

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