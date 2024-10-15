Serhat Öztaşdelen Süper Lig'in Gündeminde - Son Dakika
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Serhat Öztaşdelen Süper Lig'in Gündeminde

Serhat Öztaşdelen Süper Lig\'in Gündeminde

Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, Süper Lig takımlarının ilgisini çekti.

15.10.2024 12:43
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da oynayan 19 yaşındaki kaleci Serhat Öztaşdelen, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. İzmir ekibinin yanı sıra U20 Milli Takımı'nda görev yapan genç file bekçisi ile Sivasspor ve Gaziantep FK'nın ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde oynanan 7 maçta kaleyi koruyan Serhat, kalesinde 3 gol gördü.

Genç eldiven sergilediği performansla beğeni topladı. Altyapısından yetiştiği Altınordu'da 2021 yılında profesyonel olan kaleci Serhat; 1'inci Lig'de 7, 2'nci Lig'de 27, kupada ise 3 müsabakada görev yaptı. Son olarak sezon başında kaleci Mert Furkan Bayram'ı 600 bin Euro bonservis ücreti karşılığında Alanyaspor'a gönderen, bünyesinden birçok file bekçisi çıkaran Altınordu'nun Serhat için henüz bir bedel belirlemediği dile getirildi.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Sivasspor, Altınordu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serhat Öztaşdelen Süper Lig'in Gündeminde - Son Dakika

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