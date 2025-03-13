Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı - Son Dakika
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Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı

Şevval İlayda Tarhan\'dan tarihi başarı

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etti. Şevval İlayda tek bir Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

13.03.2025 22:58
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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı.

5 MADALYA BİRDEN KAZANAN İLK KADIN SPORCU

Ay-yıldızlı sporcu; 10m havalı tabancada bireysel, karışık takım ve kadın takım trioda altın madalya kazanırken, havalı tabanca solo ile kadın takım kategorilerinde bronz madalya elde etti. Katıldığı 5 müsabakada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan, bunu tek bir Avrupa şampiyonasında başaran ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.

YUSUF DİKEÇ'İ YAKALADI

Olimpiyat ikincisi milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, bu başarısıyla zirvede yer alan partneri Yusuf Dikeç'i de yakalamış oldu. Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, 2013 yılında düzenlenen Avrupa şampiyonasında 5 madalya (3 altın-2 gümüş) ile tarihte bunu başaran ilk Türk sporcu olmuştu.

TÜRKİYE ZİRVEDE TAMAMLADI

Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 4'ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı. Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyon sona erdi. Şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı. Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu. Türkiye Atıcılık Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geçirerek önemli bir başarı elde etti.

MADALYA KAZANAN ATICILAMIZ

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın madalya

  • 10 metre havalı tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)
  • 10 metre havalı tabanca karışık takım: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)
  • 10 metre havalı tabanca trio kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı
  • 10 metre havalı tabanca trio erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade

Gümüş madalya

  • 10 metre havalı tabanca solo erkekler: Yusuf Dikeç
  • 10 metre havalı tüfek solo kadınlar: Damla Köse (Atıcılık tarihinde ilk)

Bronz madalya

  • 10 metre havalı tabanca kadınlar takım: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı (Atıcılık tarihinde ilk)
  • 10 metre havalı tabanca solo kadınlar: Şevval İlayda Tarhan

Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Son Dakika

Son Dakika Spor Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı - Son Dakika

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