Şevval İlayda Tarhan\'dan tarihi başarı

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı.
Ay-yıldızlı sporcu; 10m havalı tabancada bireysel, karışık takım ve kadın takım trioda altın madalya kazanırken, havalı tabanca solo ile kadın takım kategorilerinde bronz madalya elde etti. Katıldığı 5 müsabakada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan, bunu tek bir Avrupa şampiyonasında başaran ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.
Olimpiyat ikincisi milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, bu başarısıyla zirvede yer alan partneri Yusuf Dikeç'i de yakalamış oldu. Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, 2013 yılında düzenlenen Avrupa şampiyonasında 5 madalya (3 altın-2 gümüş) ile tarihte bunu başaran ilk Türk sporcu olmuştu.
Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 4'ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı. Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyon sona erdi. Şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı. Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu. Türkiye Atıcılık Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geçirerek önemli bir başarı elde etti.
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Altın madalya
Gümüş madalya
Bronz madalya
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