Sivasspor'da Mali Yapı Öncelik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor'da Mali Yapı Öncelik

Sivasspor\'da Mali Yapı Öncelik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Özçoban, kulübün mali durumunu düzeltmek ve sponsor gelirlerini artırmak için çalışıyor.

SİVASSPOR Başkanı Burak Özçoban, göreve geldikleri yaklaşık bir aylık süreçte kulübün mali ve sportif yapısını toparlamaya odaklandıklarını belirterek, "Bizim için önemli olan mali işler. Kulübü kimseye muhtaç olmayacak hale getirmek istiyoruz. Bu, kulübün geleceğini kurtarmaktır' dedi.

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, yönetim olarak göreve başlamalarının ardından geçen yaklaşık bir aylık süreci değerlendirmek, kulübün gündemindeki konular hakkında bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve geldikten sonra öncelikle teknik heyet ve futbolcularla ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Özçoban, iç transfer sürecini büyük ölçüde tamamladıklarını, ardından dış transfere yöneldiklerini söyledi.

'İYİ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK'

Yönetim kurulunu genişleterek güçlü bir ekip oluşturduklarını ifade eden Özçoban, "Yönetici arkadaşlarımızın sayısını artırarak iyi bir yönetim kurduk. Herkes bu işin ucundan tutuyor. Öncelikle takımı topladık, hocamızla anlaştık ve takımın iç yapısını oluşturmaya başladık" diye konuştu.

Sponsorluk çalışmalarının da sürdüğünü belirten Özçoban; isim, sırt ve göğüs sponsorlarıyla anlaşmalar yaptıklarını, ayrıca yeni gelir kaynakları oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

'YAKLAŞIK 100 MİLYON LİRALIK SPONSORLUK GELİRİ'

Göğüs, sırt ve isim sponsorluklarından yaklaşık 100 milyon liralık gelir elde ettiklerini açıklayan Özçoban, sponsorların sezon içerisinde kulübe maddi katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Özçoban, "Buradan sponsorlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sürekli maddi katkı sağlayacaklar. Biz de bu kaynakları yıl içerisinde sürece yayarak kullanacağız" dedi.

Kombine ve forma satışlarının beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Özçoban, şu ana kadar yaklaşık 350 kombine ve bin 700 forma satıldığını belirtti. Özçoban, "Sivasspor gibi bir camianın 350 civarında kombine satıyor olması gerçekten üzücü. İnşallah bu sayı artar. Çeşitli gelir kaynakları üretmeye çalışıyoruz. Yakında kendi internet sitemiz üzerinden forma satışına da başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'BİR KAOS YOK, YÖNETİM VAR'

Kulübün ekonomik durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Özçoban, mali açıdan henüz rahat bir noktada olmadıklarını ancak kulüpte yönetimsel bir kaos bulunmadığını söyledi. Özçoban, "Rahat derken şöyle, en azından bir kaos yok. Bir yönetim var, bir muhatap var ve kulüp yönetiliyor. Birkaç ay içerisinde daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ödemeleri üç-beş gün gecikmeli de olsa yapmaya başladık. İçeri para dağıtıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'VERİLEN SÖZLERİN ÇOK AZI TUTULDU'

Sivil toplum kuruluşları ve kentin farklı kesimlerinden alınan destek sözlerine de değinen Özçoban, verilen sözlerin büyük bölümünün yerine getirilmediğini söyledi. Özçoban, "Maalesef sözün eskiden bir kıymeti vardı. Söz verildiği zaman yerine getirilirdi. Bazı sözler aldık ama hiçbiri tutulmadı. Çok az bir kısmı tutuldu. Tutulanlar da medyaya yansıdı" diye konuştu.

TRANSFERLERDE MALİ DİSİPLİN VURGUSU

Transfer çalışmalarında mali yapıyı gözeterek hareket ettiklerini belirten Özçoban, "Futbolcu almak aslında çok basit. Yarın 7-8 tane ciddi rakamda futbolcu da alabilirsiniz. Ama bunu ödeyemediğiniz zaman bunun bir anlamı yok. Biz Sivassporuz. Her zaman en yukarıya oynarız, hedefimiz şampiyonluktur. Ama geçen yıl yaşadığımız şeyleri tekrar yaşamamak için mali yapıyı dengeleyerek götürmemiz lazım" dedi.

Transfer politikalarında bütçelerine göre hareket ettiklerini aktaran Özçoban, "Bir günde 15 tane transfer açıklamıyoruz. Haddimizi bilerek çalışıyoruz, hayal üretmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EMİRHAN, OKORONKWO VE BEKİR TRANSFERLERİ

Emirhan Başyiğit'in Bursaspor'a transferi hakkında da bilgi veren Özçoban, futbolcunun 650 bin euro bonservis bedeli karşılığında gönderildiğini ve karşılığında Salih Kavrazlı'nın kiralandığını söyledi. Salih Kavrazlı'nın bir yıllık maliyetinin üçte birini Bursaspor'un karşılayacağını belirtti. Geçen sezon Sivasspor'a transfer edilen Jonathan Okoronkwo'nun ise 450 bin euro bonservis ve 100 bin euro bonus karşılığında Rusya'nın Torpedo kulübüne gönderildiğini açıklayan Özçoban, bonusların futbolcunun performansı ve takımın ligdeki durumuna bağlı olduğunu kaydetti.

Bekir Turaç Böke ile Musa Mohammed'in transferinde ise kulüpler arasında karşılıklı anlaşma yapıldığını ve bonservis bedeli ödenmediğini ifade eden Özçoban, golcü oyuncu Manaj'ın geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası yeniden form tutmaya çalıştığını söyledi.

'MALİ YAPI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Takımın hedefinin her zaman zirve olduğunu vurgulayan Özçoban, "Bizim net hedefimiz kulübün mali yapısını toparlamak. Bu toparlandıkça zaten sportif başarı gelecektir. Sivasspor'un hedefi bu ligde her zaman şampiyonluktur. Ama biz gerçekçi gidiyoruz. Şu mali yapıyı bir toparlayalım, kimseye muhtaç olmayacak hale getirelim. Bu, kulübün geleceğini kurtarmaktır" dedi.

'KAYSERİ MAÇINDAN DOLAYI TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'

Takımın lige istediği başlangıcı yapamadığını belirten Özçoban, ilk iki haftada 1 puan toplanmasının ardından milli araya kadar oynanacak maçlarda daha iyi bir performans hedeflediklerini söyledi.

Kayserispor karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle futbolcuların da üzgün olduğunu ifade eden Özçoban, "Hepsi bir araya geldiler, konuştular. Bunu telafi edeceklerini söylediler. Kayseri maçından dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İnşallah bunu bir daha yaşatmayız" diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Transfer döneminin sonuna kadar takıma gerekli takviyeleri yapmak istediklerini belirten Özçoban, özellikle orta saha, kanat ve forvet bölgelerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özçoban, "Orta sahada bir eksiğimiz vardı, Musah ile onu kapattık. Daha sonra kanat ve forvet için bütçemiz nezdinde takımımıza faydalı olacak futbolcuları almaya çalışıyoruz" dedi. Sivasspor'un milli araya kadar oynayacağı karşılaşmalardan iyi puanlar çıkarmak istediğini belirten Özçoban, sezonun sportif hedeflerinin yanı sıra kulübün mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Mali Yapı Öncelik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Muhittin Böcek’e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi Muhittin Böcek'e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye’den İsrail’in Ebu Zuhur saldırısına kınama Türkiye'den İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı
Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi
TFF’ye meydan okumuştu PFDK’dan Mahmut Uslu’ya kötü haber TFF'ye meydan okumuştu! PFDK'dan Mahmut Uslu'ya kötü haber
Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada’da aşk tazeledi Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi
Güllü’nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Dursun Özbek, yeni transferini ’’Aldık’’ diyerek duyurdu Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu
Ahmet Çakar, Galatasaray’ı bekleyen tehlikeyi duyurdu: Messi ve Maradona’yı bile getirsen... Ahmet Çakar, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi duyurdu: Messi ve Maradona'yı bile getirsen...
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
Leao transferinde Galatasaray’ı üzen gelişme Leao transferinde Galatasaray'ı üzen gelişme
Gazeteci Nurettin Soydan’dan Ece Erken’e “Dedikoducu dede“ cevabı Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e "Dedikoducu dede" cevabı
Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin’den olay paylaşım Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı Hastaneye kaldırıldı Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Bakan Gürlek’ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur Bakan Gürlek'ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur
Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon’a çok zarar verebilir Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon'a çok zarar verebilir
Somer Şef’ten sürpriz karar: İstanbul’daki restoranını kapatıp Avustralya’ya dönüyor Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor
Rodri resmen Barcelona’da Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro Rodri resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış

15:22
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor
Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
15:09
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
15:04
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
14:42
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
14:41
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı Görenler aynı yorumu yaptı
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı
14:37
Dünyanın en iyileri arasındaydı Kanında kokain çıktı
Dünyanın en iyileri arasındaydı! Kanında kokain çıktı
14:35
İsrail’in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
14:17
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık
14:09
Memur ve emekli ne kadar zam alacak Rakamlar netleşmeye başladı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı
14:01
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
13:25
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansı belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
13:22
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
13:15
13 yıl Galatasaray’da görev yapmıştı Süper Lig ekibiyle anlaştı
13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
12:58
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 15:42:14. #7.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'da Mali Yapı Öncelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.