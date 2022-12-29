Sivasspor'un golü VAR'dan döndü! Sebebini Galatasaraylılar bile anlamadı

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti.

KİMSE ANLAMADI

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi.

OFSAYT VE FAUL

Pozisyonda Nelsson'a faul yapıldığı ve ofsayt olduğuna dair yorumlar yazıldı. Pek çok Galatasaraylı taraftar da bu golün geçerli olduğunu ifade etti.

İşte spor yazarlarından gelen yorumlar: