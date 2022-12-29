Sivasspor'un golü VAR'dan döndü! Sebebini Galatasaraylılar bile anlamadı - Son Dakika
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Sivasspor'un golü VAR'dan döndü! Sebebini Galatasaraylılar bile anlamadı

29.12.2022 18:43

Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar bile golün neden iptal edildiğini anlayamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti.

Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı

KİMSE ANLAMADI

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi.

Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı

OFSAYT VE FAUL

Pozisyonda Nelsson'a faul yapıldığı ve ofsayt olduğuna dair yorumlar yazıldı. Pek çok Galatasaraylı taraftar da bu golün geçerli olduğunu ifade etti.

İşte spor yazarlarından gelen yorumlar:

Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
Galatasaraylılar bile anlamadı! Sivasspor'un iptal edilen golü kıyameti kopardı
YORUMLAR
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Erkan Özdamar, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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