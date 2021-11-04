Üye Girişi
Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor - Son Dakika

Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor

04.11.2021 22:03

- Sivasspor'dan tarihi adım! Sivasspor, kadın futbol takımı kuruluyor Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor'da kadın futbol takımı kuruyor.

- Sivasspor'dan tarihi adım!

Sivasspor, kadın futbol takımı kuruluyor

SİVAS - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor'da kadın futbol takımı kuruyor.

Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak 'Kadın futbol takımı' kurma sürecini başlattı. Edinilen bilgiye göre kırmızı-beyazlı kulüp, Sivas Belediyesi Gazi Lisesi Futbol Takımı'nı bünyesine aldı. Yiğido kızlar, TFF'nin açıklayacağı şartların ardından 'Sivasspor Kadın Futbol Takımı' adı altında mücadele edecek.

"Zorlu rakiplerimiz olacak"

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Sivas Belediyesi Gazi Lisesi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Karadağ, Sivasspor adı altında Sivas'ı temsil edeceklerini söyledi. Karadağ, "Pandemi sürecinde kadınlar 2. Lig ve 3. Lig oynanmadı, sadece 1. Lig oynandı. Daha sonra federasyon bir karar aldı tüm Süper Lig ekiplerinin kadın futbol kurmaları istendi. Bunun ardından Sivasspor'da şubeyi açtı. Görüşmelerimiz oldu. Büyük ihtimalle oldu diyebiliriz. Bundan Sivasspor adı altında Sivas'ı temsil edeceğiz. Ligler Kasım ayının sonu gibi başlayacak diye bekliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor ve statünün açıklanmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz zorlu bizde zorlu olacağız. Çok çalışacağız, onlar bir yapıyorsa biz iki yapacağız. Transferde yapacağız sözlerini aldık. 4-5 tane transferimiz olacak. Ekibimiz iyi daha da iyi olacak" dedi.

"Yabancı transfer yapılacak"

Takımı 4-5 tane yabancı transfer yapılacağını söyleyen Karadağ, "Bu yıl hedefimiz ligde tutunabilmek. İlk defa Süper Lig'de oynayacağız. Pandemiden dolayı 2 yıldır top oynamadılar. Bizi pandemi bayağı etkiledi. Bu sene ligde kalıp seneye farklı amaçlarla yolumuza devam edeceğiz. Transferlerimiz büyük ihtimalle yabancı olacak. 4-5 tane eksiğimiz var. Kulüp onunla ilgili çalışmaları devam ettiriyor. İyi bir düzen kurduk ve 8 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Belli bir seviyeye geldik ve inşallah Sivaslılar da destek olur bize. Sivas'ın çocukları hem okusunlar hem de futbol oynasınlar" diye konuştu.

"Sivas deplasmanı rakipler için zor olacak"

Teknik direktör Nevzat Ercanlı ise, kendilerine imkan sağlayan Sivasspor yönetimine teşekkür ederek, "Sivasspor yönetimine ve başkan Mecnun Otyakmaz'a çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladıkları için. Biz hazır bir ekibiz içimize katılacak olan 3-4 tane arkadaşımızla Sivas'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sivasspor olarak neler yapabiliriz, ne yapacağız bunu zaman gösterecek. Şuan çalışmalarımız devam ediyor. Bizler lige hazırız ve maçların başlamasını bekliyoruz. Statü daha yayınlanmadı ve ona göre hareket edeceğiz. Transfer sezonunun içerisindeyiz ama birçok topçuyu büyük takımlar aldı. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Geçen sene Kayseri'ye vermiş olduğumuz futbolcular geri gelecek. Takımı iskelet olarak oluşturduk ama eksik olan yönlerimiz de var. Hazır olmayan sporcularımız var. Onlarda takıma katılınca iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Sivas deplasmanı rakipler için zor olacak, öyle kolay bir deplasman olmayacak" ifadesini kullandı.

Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor
Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor
Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor
Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor

Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı 22:45 Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı! Kendi kendini yaralayıp parayı sevgilisine vermiş 22:19 Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı! Kendi kendini yaralayıp parayı sevgilisine vermiş Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 21:36 Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı 21:22 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi 18:57 Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:46 Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi
22:44 Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı
22:31 Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı
22:20 İki aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise ağır yaralandı
22:13 Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı
21:55 Husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu! Yaralı genç, hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor
21:53 Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
21:36 Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
21:26 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı
21:21 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi         
22:46
Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı         
22:31
Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti         
21:54
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı         
21:27
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 23:12:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement