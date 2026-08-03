Sivasspor Lige Hazır

SİVASSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezona iyi şekilde hazırlandıklarını, sadece transferi açmak için uğraşmadıklarını aynı zamanda borç kapattıklarını belirterek çalışmaların sürdüğünü söyledi. Taşdemir, Erokspor'un ligin iyi kadrolarından birine sahip olduklarını ama kendilerinin de iyi hazırlandığını belirterek, "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.

Sivaspor Kayseri Erciyes'te gerçekleştirilen 10 günlük ikinci etap kamp çalışmalarının ardından kulüp tesislerinde lig hazırlıklarına yeniden başladı. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ilk bölümü taraftara da açık olan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun ilk maçının hazırlıklarına başladıklarını belirten tecrübeli teknik adam; kamp sürecinden sakat oyuncuların durumuna, transfer engelinden takımdan ayrılan isimlere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Kamp döneminin beklediklerinin üzerinde verimli geçtiğini ifade eden İsmet Taşdemir, geç toplanmalarından kaynaklanan açığı yoğun bir çalışmayla kapattıklarını söyledi. Takımın lige hazır olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Fena bir kamp geçmedi. Umduğumuzun biraz üstünde geçti. Fazla vaktimiz yoktu, geç toplandık. O arayı kapatmaya çalıştık çalışmalarımızla. Kısmen de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İki tane sakat verdik. Feyzi'nin durumu biraz ciddi, yaklaşık bir ay sürer. Murat da muhtemelen ilk hafta bizimle olmayacak. Öbür türlü tüm takımımız hazır bir şekilde devam ediyoruz. Lige kendimizce hazırlandık, lige hazırız" dedi.

'SADECE TRANSFER AÇMIYORUZ, BORÇ KAPATIYORUZ'

Kamuoyunun ve taraftarların en çok merak ettiği transfer yasağına değinen deneyimli çalıştırıcı, yönetimin ve başkanın yoğun bir mesai harcadığını dile getirdi. Sürecin resmiyet kazanmasının birkaç gün daha sürebileceğini belirten Taşdemir, "Transferimiz kapalı ama özellikle son anda bir aksilik olmazsa Emirhan transferi, oradan gelecek paranın transferimizin açılması ve olan borçlarımızın kapatılmasıyla alakalı. Dolayısıyla biz sadece şu anda transfer açmıyoruz, biz borç da kapatıyoruz. Bu süreç bitmek üzere. Daha resmi olarak tamamlanmadığı için şu anda resmiyette bir şey söyleyemiyorum. Buna karşılık biz de bütçemiz doğrultusunda bize faydalı olabilecek arkadaşların hazırlıklarını yapıyoruz. Geç kaldığımız için çoğu oyuncu takımını buldu. Kimi, neyi alabiliriz biz bir taraftan onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan da yönetimimiz, başkanımız transferi açma borçlarımızı ödeme derdinde. Ama bu tahminim birkaç gün daha sürecek" ifadelerini kullandı.

'OTUZ SEKİZ HAFTALIK BİR LİG DÜŞÜNÜYORUZ'

Medyada çok sayıda transferle ilgili isim geçmesine rağmen şu aşamada isim vermenin doğru olmadığını ve bütçeye göre hareket edeceklerini aktaran Taşdemir, hem A hem de B planlarının hazır olduğunu söyledi. Transferlerin gecikmesi durumunda panik yapmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Belki bir hafta, iki hafta olmaz ama lig sadece iki hafta değil. Lig 38 hafta. İki haftada belki elimizdeki arkadaşlarımızla gideriz, ki onlar da iyi çalıştılar. Belki iki üç hafta aramıza yeni katılacak, katılabilme potansiyeli olan arkadaşlardan faydalanamayacağız. Ama 38 haftalık ligi düşündüğümüzde her türlü işimize çok yarayacaklar. Kulübümüzün bütçesi doğrultusunda, borçlarımıza vereceğimiz rakamların dışında kalan bütçeyle en faydalı oyuncuları almaya çalışacağız" diye konuştu.

KEREM ATAKAN İLE YOLLAR AYRILDI, BEKİR'E GÖZTEPE KANCASI

Takım planlaması ve oyuncu hareketliliği hakkında da konuşan İsmet Taşdemir, iki futbolcunun durumuna açıklık getirdi. Kerem Atakan Kesgin ile yolların ayrıldığını belirten Taşdemir, "Kendisinin bu seneki planlamamızda bize faydalı olamayacağını düşündüğümüzden dolayı böyle bir karar aldık. Kerem'e bunu kendim ilettim. Dolayısıyla Kerem yeni sezonda başka bir takımla olacak, bizimle olmayacak" dedi.

Bekir Turaç Böke hakkında çıkan transfer iddialarını da doğrulayan Taşdemir, "Göztepe kulübünden bir istek var, haberlerin doğruluk payı var. Ama futbolda resmi imzalar atılmadığı sürece her şey havada kalabiliyor. O yüzden size şimdi bir şey söyleyip yarın yalancı da çıkmak istemem. Resmiyet olduktan sonra zaten hepiniz görürsünüz ama Göztepe kulübünün de Bekir'e bir ilgisi var, doğrudur. Eğer o ilgi ciddiyete dökülür ve transferi gerçekleştirip Bekir'i alırlarsa, bizim de oradan bir oyuncu talebimiz olduğu doğrudur" açıklamasında bulundu.

'İLK HAFTA ZORLU BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ'

Sezonun açılış maçında karşılaşacakları rakiplerinin gücüne dikkat çeken Taşdemir, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını vurguladı. Rakibin geçen sezon Süper Lig'in kapısından döndüğünü belirten Taşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimiz geçen sene Süper Lig'in kapısından dönmüş, hatta avucundaki şampiyonluğu vermiş bir kulüp. Bu sene daha da güçlenerek geliyorlar. Geçen senenin şampiyon takımından iki üç tane oyuncu aldılar, Süper Lig'den stoper aldılar. Dolayısıyla zaten iyi bir takımdı, güçlerine güç katıp bu sene yollarına devam ediyorlar. Ama hep onu söylüyorum; futbol sahada oynanır. Sahada kazanılır veyahut da kaybedilir. Bizler de bütün çalışmalarımızı sezona iyi başlama adına yaptık, hazırlandık. Futbol bu, maçın ne getireceğini her zaman öngöremiyorsunuz. Zorlu ve iyi bir rakibe karşı oynayacağız ama bizim oyuncularımız da iyi oyuncular, biz de iyi bir takımız. Biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah lige galibiyetle başlamak istiyoruz."